Раздел: Медицина
Названы овощи, которые нельзя есть сырыми
Мы привыкли считать, что почти все овощи можно есть так, как мы их принесли домой или вырастили на грядке.
Но в отношении этих овощей это правило не работает. Часть из них нужно обжарить или сварить, чтобы получить максимальную пользу. Некоторые же вообще вредят здоровью, если употреблять их сырыми, пишет Хроника.инфо со ссылкой на healthinfo.
Спаржа
Спаржа — в высшей степени полезный овощ, который к тому же способен оказывать благотворное влияние в деле профилактики онкологических заболеваний. Но дело в том, что в сыром виде он практически бесполезен. Специалисты советуют готовить спаржу на пару или обжаривать в растительном масле, чтобы раскрыть все ее полезные свойства и получить максимум питательных веществ. Включая в меню сырую спаржу, вы себе не навредите, но в этом не будет также и никакого смысла.
Грибы
Технически грибы не являются овощем, поэтому появление их в этом списке оправдано только тем, что нужно еще раз предупредить: сырыми грибы есть нельзя. Во-первых, это может привести к серьезному отравлению, во-вторых, вы не почувствуете истинного вкуса грибов, и главное, ваш организм не получит того количества белка, которое мог бы, будь грибы правильно приготовлены. При термообработке они также становятся богаче калием, что немаловажно для организма.
Помидоры
Помидоры — тот овощ, который в сыром виде едят гораздо чаще, чем в обработанном. А между тем, это может повредить пищеварению и нарушить некоторые обменные процессы в организме. Зато тушеные или обжаренные на гриле они способны высвободить большие дозы вещества под названием ликопин. Это вещество известно своими способностями борьбы с раковыми клетками. Так что несмотря на вашу любовь к свежим помидорам, добавьте в рацион некоторое количество томатов, подверженных термообработке.
Картофель
Вкус сырого картофеля может быть довольно занятным, именно поэтому его стремятся попробовать в необработанном виде даже дети. Но это действительно большая ошибка. В сыром картофеле довольно много токсинов, а сырой крахмал может существенно повлиять на состояние пищеварительной системы, и это будет долгосрочный и неприятный эффект.
Брюссельская капуста
Брюссельская капуста способна в короткие сроки вызвать вздутие живота и боли в желудке, если употреблять ее сырой. К тому же это тот овощ, который в необработанном виде очень сложно поддается перевариванию. Специалисты советуют обжаривать ее в масле с добавлением соли. Это устранит все неприятные эффекты и сделает ее полезным блюдом без всяких побочных эффектов.
Брокколи и цветная капуста
Брокколи, вероятно, более полезна в сыром состоянии, но наш организм не всегда способен справиться с ее перевариванием. Чтобы не рисковать, лучше приготовить ее на пару. То же касается цветной капусты, в которой при приготовлении становятся более активными ферменты, очищающие печень и обеспечивающие более легкое переваривание.
Читайте также: Названы продукты, которые нельзя есть на ночь
Шпинат
Хотя мы и привыкли есть шпинат в сыром виде, как листья салата, это не совсем верное решение. В приготовленном шпинате содержится гораздо больше кальция, железа и магния — тех элементов, которые обеспечили ему популярность и звание одного из самых полезных продуктов. Поэтому шпинат перед добавлением в пасту, омлет или овощи лучше слегка обжарить, добившись чуть увядшего состояния.
Но в отношении этих овощей это правило не работает. Часть из них нужно обжарить или сварить, чтобы получить максимальную пользу. Некоторые же вообще вредят здоровью, если употреблять их сырыми, пишет Хроника.инфо со ссылкой на healthinfo.
Спаржа
Спаржа — в высшей степени полезный овощ, который к тому же способен оказывать благотворное влияние в деле профилактики онкологических заболеваний. Но дело в том, что в сыром виде он практически бесполезен. Специалисты советуют готовить спаржу на пару или обжаривать в растительном масле, чтобы раскрыть все ее полезные свойства и получить максимум питательных веществ. Включая в меню сырую спаржу, вы себе не навредите, но в этом не будет также и никакого смысла.
Грибы
Технически грибы не являются овощем, поэтому появление их в этом списке оправдано только тем, что нужно еще раз предупредить: сырыми грибы есть нельзя. Во-первых, это может привести к серьезному отравлению, во-вторых, вы не почувствуете истинного вкуса грибов, и главное, ваш организм не получит того количества белка, которое мог бы, будь грибы правильно приготовлены. При термообработке они также становятся богаче калием, что немаловажно для организма.
Помидоры
Помидоры — тот овощ, который в сыром виде едят гораздо чаще, чем в обработанном. А между тем, это может повредить пищеварению и нарушить некоторые обменные процессы в организме. Зато тушеные или обжаренные на гриле они способны высвободить большие дозы вещества под названием ликопин. Это вещество известно своими способностями борьбы с раковыми клетками. Так что несмотря на вашу любовь к свежим помидорам, добавьте в рацион некоторое количество томатов, подверженных термообработке.
Картофель
Вкус сырого картофеля может быть довольно занятным, именно поэтому его стремятся попробовать в необработанном виде даже дети. Но это действительно большая ошибка. В сыром картофеле довольно много токсинов, а сырой крахмал может существенно повлиять на состояние пищеварительной системы, и это будет долгосрочный и неприятный эффект.
Брюссельская капуста
Брюссельская капуста способна в короткие сроки вызвать вздутие живота и боли в желудке, если употреблять ее сырой. К тому же это тот овощ, который в необработанном виде очень сложно поддается перевариванию. Специалисты советуют обжаривать ее в масле с добавлением соли. Это устранит все неприятные эффекты и сделает ее полезным блюдом без всяких побочных эффектов.
Брокколи и цветная капуста
Брокколи, вероятно, более полезна в сыром состоянии, но наш организм не всегда способен справиться с ее перевариванием. Чтобы не рисковать, лучше приготовить ее на пару. То же касается цветной капусты, в которой при приготовлении становятся более активными ферменты, очищающие печень и обеспечивающие более легкое переваривание.
Читайте также: Названы продукты, которые нельзя есть на ночь
Шпинат
Хотя мы и привыкли есть шпинат в сыром виде, как листья салата, это не совсем верное решение. В приготовленном шпинате содержится гораздо больше кальция, железа и магния — тех элементов, которые обеспечили ему популярность и звание одного из самых полезных продуктов. Поэтому шпинат перед добавлением в пасту, омлет или овощи лучше слегка обжарить, добившись чуть увядшего состояния.
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