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Названы овощи, которые нельзя есть сырыми

Названы овощи, которые нельзя есть сырыми

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Эти продукты можно смело есть сырыми Никогда не пробовали сырые шампиньоны или брокколи? А свёклу и цветную капусту?