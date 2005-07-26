Эти продукты могут вызывать головную боль

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Казалось бы, продукты питания, которые мы ежедневно употребляем, могут наносить нам же непоправимый вред. О серьёзных заболеваниях сейчас речь не идёт, а вот в причинах появления головной боли медики выявили некие особенности. Оказывается, еда и напитки способны так повлиять на организм, что сразу же после трапезы можно