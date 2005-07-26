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Раздел: Медицина  
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Эти продукты могут вызывать головную боль

Эти продукты могут вызывать головную больСтресс, усталость, обезвоживание — вот три кита, на которых чаще всего базируется неизвестно откуда возникшая головная боль.

Усугубить ситуацию могут и другие факторы, например, громкие звуки, но об одном из них 90% людей на планете даже не подозревают, пишет Хроника.инфо со ссылкой на healthinfo.

Речь идет о еде и напитках, которые через содержащиеся в них химические компоненты могут регулировать секрецию гормонов или другими способами влиять на наше самочувствие. Конечно, здесь все очень индивидуально, ведь восприимчивость к одной и той же еде у разных людей не одинакова.

В любом случае, вот вам список из 6 продуктов, которых стоит избегать, если мигрень и головная боль слишком частые гости в вашем теле.

Выдержанные сыры

Такие сыры, как чеддер, камамбер, голубой и швейцарский хоть и очень соблазнительно выглядят, но слишком перенасыщены аминокислотой тирамином. В большинстве случаев у организма не возникает никаких проблем с обработкой тирамина, но при дефиците фермента, ответственного за его расщепление, аминокислота может накапливаться в крови, приводя к повышению давления. Также это вещество предположительно связано с секрецией гормона стресса норадреналина, что в сумме с повышенным КД приводит к печальным для головы последствиям. Если же вы не готовы полностью отказаться от сыра, то советуем выбирать менее выдержанные сорта, так как концентрация тирамина с течением времени только увеличивается.

Обработанные мясо и рыба

Возвращаясь к теме времени, скажем, что консервированная рыба или обработанное мясо также содержат тирамина больше, чем свежие мясные продукты. Колбасные изделия, салями, сосиски, маринованная рыба и даже икра могут привести к обострению мигрени. Усугубляется ситуация содержанием во многих видах обработанного мяса большого количества нитратов и нитритов из консервантов. Они способствуют расширению стенок кровеносных сосудов, что провоцирует увеличение кровяного потока к мозгу, а для некоторых этого вполне достаточно, чтобы слечь с острой головной болью.

Квашеная капуста и кимчи

Что русское, что корейское национальное блюдо в этот список попали не случайно, ведь общее у них одно — повышенное содержание тирамина. Спровоцировано же оно временем, которое продукт проводит в ожидании готовности в консервирующей среде. На этом месте многие из нас уже должны были бы задуматься над тем, чтобы начать употреблять в пищу только свежие продукты, но мы все равно продолжим, рассмотрев еще пару напитков.

Кофе

Несмотря на то, что кофеин входит в состав многих сосудосуживающих лекарств от головной боли, некоторые люди приписывают кофе, чаю и другим насыщенным кофеином напиткам совершенно противоположные свойства. Официальный же ответ ученых по этому вопросу таков: сам по себе кофе не вызывает головную боль, а вот перерыв или резкий отказ от его постоянного употребления вполне может откликаться приступами мигрени. Кстати, нормой считается 200мг кофеина или примерно пара 200-миллилитровых чашек кофе в день.

Вино

Если чисто с практической точки зрения все мы знакомы со способностью вина усугублять состояние на утро, то мало кто знает, почему именно это происходит. Во-первых, вино, как и весь алкоголь, в больших количествах выводит влагу из организма, а про светлую голову в обезвоженном состоянии можно сразу забыть. Во-вторых, красное вино содержит в себе дубильные вещества флавоноиды из кожуры винограда, которые придают ему характерный сухой и терпкий вкус. Именно последние в большей степени влияют на состояние головы наутро после вечерних возлияний за счет изменения уровня некоторых химических веществ в головном мозге. Хорошая новость: снизить риск мигрени можно, выбирая вино с пониженным содержанием дубильных веществ, например, каберне или мерло.

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Сушеные или перезрелые плоды

Подытожить список можно также насытившимися тирамином с течением времени фруктами и овощами, которые были засушены или просто попали на стол в перезрелом состоянии. Кроме уже знакомого нам антиоксиданта, «обезвоженные» фрукты и ягоды, например, изюм или финики содержат в себе консервант сульфит, который хоть пока и не могут напрямую связать с головной болью, но подозрения на него уже есть серьезные. Так что, если вы в перерывах между приступами мигрени вдруг решите сходить за продуктами, то не поленитесь прочитать состав и, обнаружив в списке сульфит, оставить товар на полке.
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 Теги: продукты, головная боль

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Сегодня, 07:55 » Автор: Татьяна Ларина
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