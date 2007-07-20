» » Врачи подсказали, как уберечься от сердечного приступа
Раздел: Медицина  
0

Врачи подсказали, как уберечься от сердечного приступа

Врачи подсказали, как уберечься от сердечного приступаМедики предупредили о продуктах, повышающих риск инсульта.

Ученые из Йельского университета выяснили, что отказ от употребления в пищу продуктов с высоким содержанием трансжиров позволяет снизить риск инсульта и сердечного приступа.

Об этом сообщает Хроника.инфо со ссылкой на healthystyle.info.

Исследователи сделали такой вывод на основе изучения статистики госпитализации в штате Нью-Йорк за 2002-2013 годы. Там, где люди ограничили употребление трансжиров, число пациентов с сердечным приступом и инсультом сократилось на шесть процентов.

«Исключение из рациона трансжиров может значительно снизить риск возникновения инсульта и сердечного приступа… Запрет трансжиров на государственном уровне может стать настоящей победой для миллионов людей», — заявил один из авторов исследования.

Читайте также: Назван алкогольный напиток, "убивающий" раковые клетки

Трансжиры, содержащиеся в чипсах, крекерах, жареной пище и хлебобулочных изделиях, считаются весьма опасными, поэтому многие организации здравоохранения, включая ВОЗ, рекомендуют полностью отказаться от продуктов с их содержанием. Американские власти предпринимают попытки сократить употребление населением в пищу трансжиров.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: инсульт, опасные продукты

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 14:20 » Автор: Ирина Шевченко
     1082
     0

Похожие новости по теме

Медики подсказали, как уберечься от сердечного приступа Медики подсказали, как уберечься от сердечного приступа

Себя нужно беречь.

Эти продукты больше других повышают риск инсульта Эти продукты больше других повышают риск инсульта

Их лучше исключить из рациона.

Медики подсказали, как спастись от сердечного приступа Медики подсказали, как спастись от сердечного приступа

Ученые назвали четыре продукта-убийцы.

Медики предупредили о продуктах, повышающих риск инсульта Медики предупредили о продуктах, повышающих риск инсульта

Трансжиры, содержащиеся в чипсах, крекерах, жареной пище и хлебобулочных изделиях, считаются весьма опасными

Ученые выяснили, как уберечься от сердечного приступа Ученые выяснили, как уберечься от сердечного приступа

Ученые назвали четыре продукта-убийцы.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх