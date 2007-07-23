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Медики назвали главные признаки скрытого сахарного диабета

Медики назвали главные признаки скрытого сахарного диабета7 тревожных признаков начала диабета.

По словам врачей, 90% людей, имеющих состояние преддиабета, не знают об этом и, соответственно, и не принимают никаких мер для исправления ситуации. Эксперты предупреждают: первые симптомы диабета второго типа часто маскируются под проявления других заболеваний, пишет Хроника.инфо со ссылкой на ladyhealth.

Так, одним из тревожных звоночков может стать участившееся посещение туалета и ночные пробуждения, связанные с необходимостью опорожнить мочевой пузырь. Специалисты поясняют: это происходит из-за того, что организм в силу защитных механизмов пытается как может избавиться от скопившегося сахара.

Малоизвестным признаком диабета является появление специфического запаха изо рта. Организм заболевшего человека может начать использовать для производства энергии жир, а не глюкозу – данное явление известно как кетоз. Выделяющиеся при этом в организме вещества кетоны придают запаху изо рта неприятно сладкий или фруктовый оттенок.

Свыше 50 процентов людей с диабетом второго типа рассказывают о частых судороги в ногах, а также об онемении конечностей, «мурашках» на коже. Все закономерно. При диабете нарушается приток крови к конечностям, - отсюда и специфические ощущения.

Другим ранним симптом диабета может быть резкое снижение зрения, при котором зона видимости для человека становится мутной. Что характерно, при снижении уровня сахара в крови до безопасного, неприятный эффект помутнения в глазах может пройти.

Обычно со словом «диабет» ассоциируются люди с лишним весом. Между тем диабет способен вызывать похудение. Это происходит в связи с тем, что нарушение углеводного обмена, провоцируемое болезнью, побуждает организм расходовать для получения энергию не глюкозу, а мышцы и жир.

С данным нарушением также связано ощущение сильной усталости, которое многие врачи оценивают как маркер болезни.

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Ноги – уязвимая часть тела для диабетиков. Из-за проблем с активным кровоснабжением конечностей, вызываемым диабетом, и снижения чувствительности на ногах могут то и дело возникать какие-то повреждения. Если они долго не заживают, обязательно нужно записаться на прием к эндокринологу.
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 Теги: сахарный диабет, симптомы

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Сегодня, 15:47 » Автор: Ирина Шевченко
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