» » Медики рассказали, какой продукт вызывает болезнь Альцгеймера
Раздел: Медицина  
-1

Медики рассказали, какой продукт вызывает болезнь Альцгеймера

Медики рассказали, какой продукт вызывает болезнь АльцгеймераЛюдям стоит прекратить употребление сахара.

Добавление двух с половиной ложек сахара в чай увеличивает у сладкоежек риск развития болезни Альцгеймера, или сенильной деменции - психического заболевания, которое больше известно под названием "старческое слабоумие" или "старческий маразм".

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.

К таким выводам пришли ученые из Колумбийского университета, которые были представлены на Международной конференции Ассоциации по борьбе с болезнью Альцгеймера в Чикаго.

В частности, в исследовании приняли участие 2 226 человек, которые не имели признаков деменции. Так, среди них был проведен опрос, во время которого они указывали, добавляли ли сахар в пищу и в напитки и в каком объеме. При этом у 429 человек в течение семи лет развилась болезнь Альцгеймера.

Читайте также: Ученые выяснили, какой продукт является самым вредным

Как показало исследование, у людей, которые ежедневно добавляют 30,3 грамма сахара в пищу, риск сенильной деменции увеличивается на 33 процента в сравнении с теми, кто употребляет 5,8 граммов сахара в день.

Кроме того, ученые определили, что любители сладких напитков, в том числе пуншей и фруктовых соков, на 27% чаще страдают болезнью Альцгеймера, а те, кто постоянно пьет подслащенные газированные напитки – на 54%.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: продукты, болезнь, Альцгеймера

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 19:21 » Автор: Едгар Букмирза
     782
     0

Похожие новости по теме

Назван продукт, способный защитить от болезни Альцгеймера Назван продукт, способный защитить от болезни Альцгеймера

Как ни странно, это - оливковое масло.

Фрукты, способные защитить от болезни Альцгеймера Фрукты, способные защитить от болезни Альцгеймера

Пенсионерам нужно чаще есть цитрусовые.

Назван самый полезный продукт от болезни Альцгеймера Назван самый полезный продукт от болезни Альцгеймера

Оливковое масло поможет сохранить память.

Как распознать у человека старческое слабоумие Как распознать у человека старческое слабоумие

Болезнь Альцгеймера и другие разновидности деменции часто диагностируют слишком поздно, когда уже ничего нельзя сделать.

Ученые выяснили, какой продукт является самым вредным Ученые выяснили, какой продукт является самым вредным

Сахар является токсичным продуктом.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх