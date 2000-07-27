» » Назван лучший продукт для продления жизни
Раздел: Медицина  
0

Назван лучший продукт для продления жизни

Назван лучший продукт для продления жизниУпотребление рыбы способствует снижению смертности.

Китайские ученые установили: существует продукт питания, помогающий снизить смертность от всех причин, пишет Хроника.инфо со ссылкой на healthinfo.

Исследователи осуществили эксперимент с участием более 420 тысяч мужчин и женщин. Сведения о самочувствии людей собирались на протяжении 16 лет, за это время умерли 54 тысяч мужчин и 31 тысяча женщин.

Проанализировав обстоятельства смерти участников соотношении с особенностями их питания, специалисты заключили: регулярно употреблявшие рыбу люди снижали свой личный риск смерти от разных заболеваний. В частности, мужчины, которые часто ели рыбу, были в меньшей степени склонны к смертности от заболеваний сердца и сосудов, а также от болезней печени. Женщинам употребление рыбы обеспечивало снижение риска умереть от болезни Альцгеймера.

Авторы исследования резюмировали в итоге, что употребление рыбы, которая насыщена омега-3-полиненасыщенными жирными кислотами, способствует снижению смертности. Напомним, что в 2015 году исследователи из Гарвардского университета в США заявили о том, что употребление рыбы способствует продлению жизни на два года.

Читайте также: Назван лучший продукт для продления молодости

Ученые тогда заявили, что для поддержания достаточного уровня ценных жирных кислот в организме необязательно есть рыбные блюда каждый день - достаточно употреблять две порции рыбы в неделю.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: продукты, долголетие

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 00:30 » Автор: Татьяна Ларина
     671
     0

Похожие новости по теме

Медики объяснили, почему необходимо регулярно есть рыбу Медики объяснили, почему необходимо регулярно есть рыбу

Ученые рассказали, что употребление рыбы продлевает жизнь.

Названы лучшие продукты для продления жизни Названы лучшие продукты для продления жизни

Благодаря рыбе вероятность возникновения склероза снижается.

Ученые назвали продукт, продлевающий жизнь Ученые назвали продукт, продлевающий жизнь

Участники эксперимента ежедневно употребляли небольшие порции рыбы.

Медики назвали продукт, значительно продлевающий жизнь Медики назвали продукт, значительно продлевающий жизнь

Потребление рыбы снижает смертность от всех причин.

Этот продукт существенно снижает риск болезней сердца Этот продукт существенно снижает риск болезней сердца

Орехи способствуют снижению рисков возникновения болезней сердца и преждевременной смерти.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх