Раздел: Медицина
Назван лучший продукт для продления жизни
Употребление рыбы способствует снижению смертности.
Китайские ученые установили: существует продукт питания, помогающий снизить смертность от всех причин, пишет Хроника.инфо со ссылкой на healthinfo.
Исследователи осуществили эксперимент с участием более 420 тысяч мужчин и женщин. Сведения о самочувствии людей собирались на протяжении 16 лет, за это время умерли 54 тысяч мужчин и 31 тысяча женщин.
Проанализировав обстоятельства смерти участников соотношении с особенностями их питания, специалисты заключили: регулярно употреблявшие рыбу люди снижали свой личный риск смерти от разных заболеваний. В частности, мужчины, которые часто ели рыбу, были в меньшей степени склонны к смертности от заболеваний сердца и сосудов, а также от болезней печени. Женщинам употребление рыбы обеспечивало снижение риска умереть от болезни Альцгеймера.
Авторы исследования резюмировали в итоге, что употребление рыбы, которая насыщена омега-3-полиненасыщенными жирными кислотами, способствует снижению смертности. Напомним, что в 2015 году исследователи из Гарвардского университета в США заявили о том, что употребление рыбы способствует продлению жизни на два года.
Читайте также: Назван лучший продукт для продления молодости
Ученые тогда заявили, что для поддержания достаточного уровня ценных жирных кислот в организме необязательно есть рыбные блюда каждый день - достаточно употреблять две порции рыбы в неделю.
Китайские ученые установили: существует продукт питания, помогающий снизить смертность от всех причин, пишет Хроника.инфо со ссылкой на healthinfo.
Исследователи осуществили эксперимент с участием более 420 тысяч мужчин и женщин. Сведения о самочувствии людей собирались на протяжении 16 лет, за это время умерли 54 тысяч мужчин и 31 тысяча женщин.
Проанализировав обстоятельства смерти участников соотношении с особенностями их питания, специалисты заключили: регулярно употреблявшие рыбу люди снижали свой личный риск смерти от разных заболеваний. В частности, мужчины, которые часто ели рыбу, были в меньшей степени склонны к смертности от заболеваний сердца и сосудов, а также от болезней печени. Женщинам употребление рыбы обеспечивало снижение риска умереть от болезни Альцгеймера.
Авторы исследования резюмировали в итоге, что употребление рыбы, которая насыщена омега-3-полиненасыщенными жирными кислотами, способствует снижению смертности. Напомним, что в 2015 году исследователи из Гарвардского университета в США заявили о том, что употребление рыбы способствует продлению жизни на два года.
Читайте также: Назван лучший продукт для продления молодости
Ученые тогда заявили, что для поддержания достаточного уровня ценных жирных кислот в организме необязательно есть рыбные блюда каждый день - достаточно употреблять две порции рыбы в неделю.
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