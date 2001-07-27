» » Медики подсказали, как быстро проснуться утром
Раздел: Медицина  
0

Медики подсказали, как быстро проснуться утром

Медики подсказали, как быстро проснуться утромТема актуальная для каждого человека - как легко просыпаться по утрам.

Конечно проснуться можно и пять и в шесть утра, и даже раньше, но если организм к этому не подготовлен, то вся мозговая и физическая активность закончится уже днем, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Познай себя.

Рассмотрим, какие меры нужно соблюдать, чтобы проснуться утром пораньше:

Если нужно встать в пять утра, то спать нужно лечь не позже двадцати двух часов. Потому что человеку чтобы выспаться нужно не менее семи восьми часов.
За пару часов до сна необходимо выключить телевизор, компьютер, телефон, чтобы мозг перестал воспринимать потоки информации и это будет способствовать быстрому засыпанию.
Прием пищи нужно прекратить за два часа до сна. Уснуть на пустой желудок гораздо проще.
Перед сном проветрить спальню
Если утром удалось проснуться в нужное время, главное не заснуть опять. Для этого можно завести несколько будильников, которые будут звонить с определенным интервалом.
Самое главное, что позволяет рано проснуться, это конечно же режим. Нельзя сразу переходить на раннее пробуждение. Лучше постепенно. Нельзя долго залеживаться в постели в выходные, это собьет весь режим и потом опять нужно будет перестраиваться.

Утром можно сделать гимнастику, она поспособствует лучшему пробуждению, а так же она про стимулирует активность организма.

Но бывает так, что людям лень сделать самый простой комплекс упражнений. А это очень негативно сказывается на их здоровье. При этом могут возникать:

Заболевания костей и мышц.
Бессонница. Которая продолжается долгое время.
Заболевания кишечника.
Повышениями давления.
Состояние стресса.
Нарушение работы всего организма, при отсутствии физических нагрузок грозит представителям обоих полов. Но организм женщины всегда реагирует острее. И разработанный индивидуальный комплекс упражнений позволит быть в форме и выглядеть отлично по утрам.

Во время физической активности, в виде комплекса упражнений, происходит:

Улучшение обмена веществ.
Улучшается работа кишечника.
Происходит выход ядовитых веществ из организма.
Стабилизируется вес.
Начинает функционировать весь организм.
Улучшена работа сердца.
Увеличивается сопротивляемость болезням.
Те люди, что выполняют по утрам гимнастику отличаются высокой работоспособностью.

Рассмотрим некоторые упражнения для зарядки:

Наклоны и повороты головы, а также круговые вращения.
Вращательные движения руками и кистями рук.
Наклон корпуса в разные стороны.
Вращение тазом, как в танце живота.
Приседания.
Упражнение типа «велосипед».
Планка, в течение минуты.
Упражнения с использованием скакалки и обруча.
Выполняют упражнения на свежем воздухе или в проветриваемой комнате. Перед зарядкой выпивают стакан воды. Сначала движения должны быть плавными, а потом их интенсивность постепенно увеличивается.

Упражнения можно выполнять с музыкальным сопровождением. По окончании необходимо принять контрастный душ.

Читайте также: Медики подсказали, как не проспать будильник

Исходя из вышесказанного, для того чтобы научиться просыпаться пораньше, не нанося вреда организму и зарядиться бодростью на весь день необходимо соблюдать режим и постараться делать утреннюю гимнастику.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: утро, просыпаться

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 02:39 » Автор: Татьяна Ларина
     200
     0

Похожие новости по теме

Медики рассказали, как приучить себя рано просыпаться Медики рассказали, как приучить себя рано просыпаться

Нельзя нарушать режим в выходные и праздники.

Утро без стресса: как быстро и легко проснуться Утро без стресса: как быстро и легко проснуться

Действенные советы на каждый день.

Встань и иди: как совам без проблем вставать по утрам Встань и иди: как совам без проблем вставать по утрам

Как превратить себя в жаворонка, а утро — в самое приятное и расслабленное время дня.

Эти способы помогут вам легко проснуться раньше будильника Эти способы помогут вам легко проснуться раньше будильника

Раннее пробуждение медики называют полезным, поэтому они предложили способы, благодаря которым можно научиться просыпаться раньше будильника.

Как легко проснуться без будильника, - рекомендации экспертов Как легко проснуться без будильника, - рекомендации экспертов

Учимся просыпаться самостоятельно, без будильника и прочих гаджетов.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх