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Раздел: Медицина  
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Названы основные причины головной боли у детей

Названы основные причины головной боли у детей Из-за большого напряжения у детей школьного возраста может болеть голова.

Иногда ребенок может жаловаться на головную боль, чаще всего она возникает у детей школьного возраста, чем младшего, пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.

Об основных причинах головной боли у младенцев и детей рассказал Константин Елиневский.

У детей грудного возраста голова болит из-за процесса адаптации к условиям окружающей среды. Адаптационные процессы могут вызвать колебания внутричерепного давления.

Основные причины головной боли у детей

Переутомление

Из-за большого напряжения у детей школьного возраста может болеть голова. Снять его помогут активный отдых и прогулки на свежем воздухе.

Кислородное голодание

Головную боль может вызвать душный воздух, когда долго не проветривали.

Неправильный режим питания

В колбасе и мясных продуктах промышленного производства содержатся нитриты (соли азотистой кислоты), которые влияют на сосуды головного мозга.

Глистные инвазии

К ним относятся паразиты, которые проникают в организм человека и отрицательно влияют на нервную систему и головной мозг – аскариды, лямблии.

Респираторные вирусные инфекции

Головная боль возникает из-за токсинов, которые образуют вирусы.

Повышение температуры тела при РВИ до более 38 градусов.

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Мигрень

Основными симптомами являются интенсивная головная боль в лобной части головы, которая плохо снимается обезболивающими препаратами.
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 Теги: головная боль, дети

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Сегодня, 05:59 » Автор: Татьяна Ларина
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