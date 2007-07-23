» » Стало известно, от каких болезней могут защитить морепродукты
Раздел: Медицина  
0

Стало известно, от каких болезней могут защитить морепродукты

Стало известно, от каких болезней могут защитить морепродуктыЕсли человек несколько раз в неделю ест рыбу, то у него снижается риск болезни Альцгеймера.

Врач Андрей Беловешкин убежден, что рыба и другие морепродукты способны защитить от сердечно-сосудистых, аутоиммунных и других болезней, пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.

Регулярное употребление морепродуктов снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний, аутоиммунных и аллергических болезней, депрессии.

Если человек несколько раз в неделю ест рыбу, то у него снижается риск болезни Альцгеймера.

Селен, который содержится в рыбе, способен уберечь мозг от воздействия ртути. Исследования Финского института здоровья показали, что жизнь в городе в 34 раза опаснее, чем употребление морепродуктов в плане загрязнения.

Врач объясняет, что морепродукты – это целый комплекс нутриентов (составные части натуральных пищевых продуктов).

В рыбе и морепродуктах, помимо омега-3, много таурина, минералов (цинк, селен, йод, железо и многие другие в усваиваемой форме), витамин D и многое другое.

Читайте также: Стало известно, чем морепродукты полезны для беременных

Для получения суточной дозы омега-3 необходимо съесть 200 граммов рыбы, в 100 граммах мидий содержится половина ежедневной нормы селена, а в 110 граммах лосося – одна суточная норма витамина D.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: морепродукты, болезни

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 08:59 » Автор: Татьяна Ларина
     443
     0

Похожие новости по теме

Названы лучшие продукты для продления жизни Названы лучшие продукты для продления жизни

Благодаря рыбе вероятность возникновения склероза снижается.

Стало известно, как часто нужно есть рыбу, чтобы укрепить сердце Стало известно, как часто нужно есть рыбу, чтобы укрепить сердце

Какую рыбу стоит выбрать.

Врачи подсказали, кому полезно и вредно есть рыбу Врачи подсказали, кому полезно и вредно есть рыбу

Беременным лучше отказаться от рыбы.

Стало известно, чем морепродукты полезны для беременных Стало известно, чем морепродукты полезны для беременных

Морепродукты помогают беременным меньше тревожиться

Употребление рыбы снижает риск инфаркта Употребление рыбы снижает риск инфаркта

Регулярное употребление рыбы снижает риск развития инфаркта миокарда и других заболеваний сердца на 30%.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх