Раздел: Медицина
Стало известно, от каких болезней могут защитить морепродукты
Если человек несколько раз в неделю ест рыбу, то у него снижается риск болезни Альцгеймера.
Врач Андрей Беловешкин убежден, что рыба и другие морепродукты способны защитить от сердечно-сосудистых, аутоиммунных и других болезней, пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Регулярное употребление морепродуктов снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний, аутоиммунных и аллергических болезней, депрессии.
Если человек несколько раз в неделю ест рыбу, то у него снижается риск болезни Альцгеймера.
Селен, который содержится в рыбе, способен уберечь мозг от воздействия ртути. Исследования Финского института здоровья показали, что жизнь в городе в 34 раза опаснее, чем употребление морепродуктов в плане загрязнения.
Врач объясняет, что морепродукты – это целый комплекс нутриентов (составные части натуральных пищевых продуктов).
В рыбе и морепродуктах, помимо омега-3, много таурина, минералов (цинк, селен, йод, железо и многие другие в усваиваемой форме), витамин D и многое другое.
Читайте также: Стало известно, чем морепродукты полезны для беременных
Для получения суточной дозы омега-3 необходимо съесть 200 граммов рыбы, в 100 граммах мидий содержится половина ежедневной нормы селена, а в 110 граммах лосося – одна суточная норма витамина D.
Врач Андрей Беловешкин убежден, что рыба и другие морепродукты способны защитить от сердечно-сосудистых, аутоиммунных и других болезней, пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Регулярное употребление морепродуктов снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний, аутоиммунных и аллергических болезней, депрессии.
Если человек несколько раз в неделю ест рыбу, то у него снижается риск болезни Альцгеймера.
Селен, который содержится в рыбе, способен уберечь мозг от воздействия ртути. Исследования Финского института здоровья показали, что жизнь в городе в 34 раза опаснее, чем употребление морепродуктов в плане загрязнения.
Врач объясняет, что морепродукты – это целый комплекс нутриентов (составные части натуральных пищевых продуктов).
В рыбе и морепродуктах, помимо омега-3, много таурина, минералов (цинк, селен, йод, железо и многие другие в усваиваемой форме), витамин D и многое другое.
Читайте также: Стало известно, чем морепродукты полезны для беременных
Для получения суточной дозы омега-3 необходимо съесть 200 граммов рыбы, в 100 граммах мидий содержится половина ежедневной нормы селена, а в 110 граммах лосося – одна суточная норма витамина D.
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