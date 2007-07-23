Раздел: Медицина
Этот фрукт особенно полезен для здоровья сердца
Удивительное свойство груш поможет меньше болеть.
Эксперты в области здорового питания назвали 11 самых удивительных плюсов для здоровья от употребления груш. Среди них укрепление иммунной системы, похудение и даже здоровая беременность.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на medinfo.
Любители груш могут похвастаться крепким иммунитетом за счёт витамина C, являющегося мощным антиоксидантом. Этот витамин обеспечивает мощное действие белых кровяных клеток, из-за чего мы реже болеем. Груши помогают худеть, поскольку обладают низким гликемическим индексом, но множеством волокон, позволяющих сохранять сытость длительное время. Эти фрукты укрепляют здоровье сердца опять-таки за счёт волокон, которые очищают организм от желчных кислот, снижая уровень холестерина.
Груши эффективны в деле контроля уровня сахара в крови именно за счёт низкого гликемического индекса. Они ускоряют заживление ран, так как витамин С усиливает выработку коллагена - структурного белка, обеспечивающего здоровье суставов и кожи. Груши положительно влияют на вывод из организма продуктов отходов, чем занимаются почки и печень. Воздействие груш в этом вопросе объясняется высоким содержанием пектина.
Известно, что груши защищают от запоров за счёт диетических волокон и высокого содержания воды. Доказана роль груш в здоровой беременности, так как они содержат фолиевую кислоту. И эта разновидность витамина B помогает предотвращать родовые дефекты вроде расщепления позвоночника или расстройств нервной трубки. Груши богаты медью - минералом, который улучшает прием других нутриентов и их усваиваемость кровью, включая и столь уязвимое для многих железо.
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Известна роль груш в деле усиления минерализации костей за счёт витамина К. Наконец, груши способствуют снижению хронической боли, так как они содержат компоненты, эффективные при борьбе с болью во время артрита.
Эксперты в области здорового питания назвали 11 самых удивительных плюсов для здоровья от употребления груш. Среди них укрепление иммунной системы, похудение и даже здоровая беременность.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на medinfo.
Любители груш могут похвастаться крепким иммунитетом за счёт витамина C, являющегося мощным антиоксидантом. Этот витамин обеспечивает мощное действие белых кровяных клеток, из-за чего мы реже болеем. Груши помогают худеть, поскольку обладают низким гликемическим индексом, но множеством волокон, позволяющих сохранять сытость длительное время. Эти фрукты укрепляют здоровье сердца опять-таки за счёт волокон, которые очищают организм от желчных кислот, снижая уровень холестерина.
Груши эффективны в деле контроля уровня сахара в крови именно за счёт низкого гликемического индекса. Они ускоряют заживление ран, так как витамин С усиливает выработку коллагена - структурного белка, обеспечивающего здоровье суставов и кожи. Груши положительно влияют на вывод из организма продуктов отходов, чем занимаются почки и печень. Воздействие груш в этом вопросе объясняется высоким содержанием пектина.
Известно, что груши защищают от запоров за счёт диетических волокон и высокого содержания воды. Доказана роль груш в здоровой беременности, так как они содержат фолиевую кислоту. И эта разновидность витамина B помогает предотвращать родовые дефекты вроде расщепления позвоночника или расстройств нервной трубки. Груши богаты медью - минералом, который улучшает прием других нутриентов и их усваиваемость кровью, включая и столь уязвимое для многих железо.
Читайте также: Назван лучший напиток для профилактики сахарного диабета
Известна роль груш в деле усиления минерализации костей за счёт витамина К. Наконец, груши способствуют снижению хронической боли, так как они содержат компоненты, эффективные при борьбе с болью во время артрита.
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