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Медики назвали алкогольный напиток, который продлевает жизнь

Медики назвали алкогольный напиток, который продлевает жизньУченые раскрыли пользу белого вина для сердца.

Обычно в качестве напитка долголетия называют красное вино, которое действительно традиционно употребляется в регионах с высоким уровнем долгожителей.

Но согласно исследованию ученых из Университета штата Коннектикут (США), в полезном влиянии на сердце белое вино не уступает красному, пишет Хроника.инфо со ссылкой на ladyhealth.

Красное вино считается источником антиоксидантных веществ, в частности, ресвератрола, поскольку на его изготовление идет еще и кожица винограда, изобилующая полезными микроэлементами.

Но эксперимент на грызунах продемонстрировал: регулярное употребление небольшого количества белого вина приводит к снижению физиологических маркеров сердечного приступа, - и все это как следствие действия тех же антиоксидантов.

«Бокал белого вина, выпиваемый время от времени, так же полезен для сердца, как и бокал красного», - высказались авторы работы.

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Белое вино лишено ресвератрола. Но молекулярный анализ показал, что в нем содержатся такие вещества, как тиросол и гидрокситиросол. Изучая действие этого вина на мышей, ученые обнаружили, что данные компоненты белого вина защищают целостность митохондрий – «энергетических подстанций» клеток организма, в том числе сердечных.
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 Теги: белое вино, польза для здоровья

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Сегодня, 12:06 » Автор: Ирина Шевченко
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