Раздел: Медицина
Медики назвали алкогольный напиток, который продлевает жизнь
Ученые раскрыли пользу белого вина для сердца.
Обычно в качестве напитка долголетия называют красное вино, которое действительно традиционно употребляется в регионах с высоким уровнем долгожителей.
Но согласно исследованию ученых из Университета штата Коннектикут (США), в полезном влиянии на сердце белое вино не уступает красному, пишет Хроника.инфо со ссылкой на ladyhealth.
Красное вино считается источником антиоксидантных веществ, в частности, ресвератрола, поскольку на его изготовление идет еще и кожица винограда, изобилующая полезными микроэлементами.
Но эксперимент на грызунах продемонстрировал: регулярное употребление небольшого количества белого вина приводит к снижению физиологических маркеров сердечного приступа, - и все это как следствие действия тех же антиоксидантов.
«Бокал белого вина, выпиваемый время от времени, так же полезен для сердца, как и бокал красного», - высказались авторы работы.
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Белое вино лишено ресвератрола. Но молекулярный анализ показал, что в нем содержатся такие вещества, как тиросол и гидрокситиросол. Изучая действие этого вина на мышей, ученые обнаружили, что данные компоненты белого вина защищают целостность митохондрий – «энергетических подстанций» клеток организма, в том числе сердечных.
Обычно в качестве напитка долголетия называют красное вино, которое действительно традиционно употребляется в регионах с высоким уровнем долгожителей.
Но согласно исследованию ученых из Университета штата Коннектикут (США), в полезном влиянии на сердце белое вино не уступает красному, пишет Хроника.инфо со ссылкой на ladyhealth.
Красное вино считается источником антиоксидантных веществ, в частности, ресвератрола, поскольку на его изготовление идет еще и кожица винограда, изобилующая полезными микроэлементами.
Но эксперимент на грызунах продемонстрировал: регулярное употребление небольшого количества белого вина приводит к снижению физиологических маркеров сердечного приступа, - и все это как следствие действия тех же антиоксидантов.
«Бокал белого вина, выпиваемый время от времени, так же полезен для сердца, как и бокал красного», - высказались авторы работы.
Читайте также: Ученые раскрыли секрет идеального завтрака
Белое вино лишено ресвератрола. Но молекулярный анализ показал, что в нем содержатся такие вещества, как тиросол и гидрокситиросол. Изучая действие этого вина на мышей, ученые обнаружили, что данные компоненты белого вина защищают целостность митохондрий – «энергетических подстанций» клеток организма, в том числе сердечных.
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