Раздел: Медицина
Специалисты рассказали, как "подтянуть" лицо без пластики и уколов
Топ-3 упражнения для омоложения и похудения в лице.
Значит, ты хочешь похудеть в лице, избавиться от второго подбородка, отечности, пухлых щечек и морщин? Хочешь увидеть красивые точеные скулы, как у Наташи Поли?
Тут, как и с похудением тела, нужен фитнес, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Космо.
Фейс-фитнес - упражнения для лица, которые помогают получить красивое точеное лицо без припухших мешков под глазами, второго подбородка и обвисших уголков губ. Кроме того, что фейс-фитнес помогает похудеть в лице, упражнения для лица выполняют еще одну важную функцию - омоложение.
Да, да, ты все правильно прочла. По сути, фейс-фитнес - это омоложение без пластики и косметологов. По недавним подсчетам, индустрия омоложения (бьюти-средства и процедуры) стоит 0 миллиардов, так что, мы все бы могли немного сэкономить, попробовав эти упражнения для лица.
Тебе понадобится лишь 20-30 минут в день. Но помни, сачковать нельзя. Ты можешь заниматься фейс-фитнесом, не вставая с постели, или перед сном, чтобы снять напряжение с мышц и избавиться от стресса.
Внимание: упражнения для лица могут вызвать истерический смех у посторонних наблюдателей, поэтому убери людей с неустойчивой психикой с горизонта. И приготовься делать глупые выражения лица.
Упражнение для лица №1: от морщин на лбу
Никто не хочет, чтобы у него оставались глубокие морщинистые линии, бегущие через весь лоб, и поэтому многие люди прибегают к Ботоксу. Но сначала попробуй этот метод, это сделает кожу на лбу более упругой, плотной и подтянутой.
Как делать: расслабь мышцы. Сожми обе руки в кулак, и помести костяшки указательных и средних пальцев в центр лба. Вдохни и легонько надави на кожу и двигай пальцами с центра в стороны, выдохни. Повторите это упражнение не менее 3 раз. Прекрасно действует вместе с сыворотками для лица против морщин. Такой себе двойной удар по старости.
Упражнение для лица №2: для точеных скул
Если ты действительно хочешь скулы, как у супермоделей, то это упражнение - must have. Делай его два раза в день по 3-5 минут, и через месяц тебе не понадобится контуринг.
Как делать: расслабься, опусти плечи, подбородок параллельно полу. Слегка открой рот и "обними" губами зубы (звучит ужасно и странно, но в видео показано, как это правильно сделать). В таком положении подними уголки губ, будто хочешь широко улыбнуться. Выдвини вперед подбородок и задержись в таком положении на 30 секунд. Расслабься. Повтори как минимум 3 раза. Это упражнение еще и убирает носогубные складки и второй подбородок.
Упражнение для лица №3: от темных кругов и мешков под глазами
Темные круги и отеки под глазами - главная проблема большинства людей. Обычно ты можешь использовать кремы или патчи под глаза, обещающие избавить тебя от этой проблемы. Но их действие ограничивается временем. То есть, они устраняют мешки, но лишь до конца дня. Утром ты проснешься с новыми. Но есть метод, который поможет достичь более длительных результатов. Бонус - это упражнение фейс-фитнеса убирает не только темные круги и отеки, но и подтягивает контур глаз, устраняя мелкие морщинки.
Читайте также: Диетологи подсказали, как быстро избавиться от лишнего веса
Как делать: когда делаешь это упражнение, убедись, что ты не морщишь лоб. Расслабь мышцы лица. Посмотри прямо перед собой и широко раскрой рот в расширенную форму буквы "O". Ты должна чувствовать, как растягиваются мышцы под глазами. Не напрягая лоб, посмотри вверх и удерживай позу в течение 5 секунд. Сделай упражнение 3 раза. Оно способствует улучшению циркуляции крови, что означает, цвет лица улучшится.
Значит, ты хочешь похудеть в лице, избавиться от второго подбородка, отечности, пухлых щечек и морщин? Хочешь увидеть красивые точеные скулы, как у Наташи Поли?
Тут, как и с похудением тела, нужен фитнес, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Космо.
Фейс-фитнес - упражнения для лица, которые помогают получить красивое точеное лицо без припухших мешков под глазами, второго подбородка и обвисших уголков губ. Кроме того, что фейс-фитнес помогает похудеть в лице, упражнения для лица выполняют еще одну важную функцию - омоложение.
Да, да, ты все правильно прочла. По сути, фейс-фитнес - это омоложение без пластики и косметологов. По недавним подсчетам, индустрия омоложения (бьюти-средства и процедуры) стоит 0 миллиардов, так что, мы все бы могли немного сэкономить, попробовав эти упражнения для лица.
Тебе понадобится лишь 20-30 минут в день. Но помни, сачковать нельзя. Ты можешь заниматься фейс-фитнесом, не вставая с постели, или перед сном, чтобы снять напряжение с мышц и избавиться от стресса.
Внимание: упражнения для лица могут вызвать истерический смех у посторонних наблюдателей, поэтому убери людей с неустойчивой психикой с горизонта. И приготовься делать глупые выражения лица.
Упражнение для лица №1: от морщин на лбу
Никто не хочет, чтобы у него оставались глубокие морщинистые линии, бегущие через весь лоб, и поэтому многие люди прибегают к Ботоксу. Но сначала попробуй этот метод, это сделает кожу на лбу более упругой, плотной и подтянутой.
Как делать: расслабь мышцы. Сожми обе руки в кулак, и помести костяшки указательных и средних пальцев в центр лба. Вдохни и легонько надави на кожу и двигай пальцами с центра в стороны, выдохни. Повторите это упражнение не менее 3 раз. Прекрасно действует вместе с сыворотками для лица против морщин. Такой себе двойной удар по старости.
Упражнение для лица №2: для точеных скул
Если ты действительно хочешь скулы, как у супермоделей, то это упражнение - must have. Делай его два раза в день по 3-5 минут, и через месяц тебе не понадобится контуринг.
Как делать: расслабься, опусти плечи, подбородок параллельно полу. Слегка открой рот и "обними" губами зубы (звучит ужасно и странно, но в видео показано, как это правильно сделать). В таком положении подними уголки губ, будто хочешь широко улыбнуться. Выдвини вперед подбородок и задержись в таком положении на 30 секунд. Расслабься. Повтори как минимум 3 раза. Это упражнение еще и убирает носогубные складки и второй подбородок.
Упражнение для лица №3: от темных кругов и мешков под глазами
Темные круги и отеки под глазами - главная проблема большинства людей. Обычно ты можешь использовать кремы или патчи под глаза, обещающие избавить тебя от этой проблемы. Но их действие ограничивается временем. То есть, они устраняют мешки, но лишь до конца дня. Утром ты проснешься с новыми. Но есть метод, который поможет достичь более длительных результатов. Бонус - это упражнение фейс-фитнеса убирает не только темные круги и отеки, но и подтягивает контур глаз, устраняя мелкие морщинки.
Читайте также: Диетологи подсказали, как быстро избавиться от лишнего веса
Как делать: когда делаешь это упражнение, убедись, что ты не морщишь лоб. Расслабь мышцы лица. Посмотри прямо перед собой и широко раскрой рот в расширенную форму буквы "O". Ты должна чувствовать, как растягиваются мышцы под глазами. Не напрягая лоб, посмотри вверх и удерживай позу в течение 5 секунд. Сделай упражнение 3 раза. Оно способствует улучшению циркуляции крови, что означает, цвет лица улучшится.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
1877
0
Также советуем посмотреть
- Боевики стягивают артиллерию и танки к линии разграничения на Донбассе
- «Все не как у людей»: Путин дал новый повод для насмешек
- Американцев не на шутку напугал летающий пришелец
- Украина чтит память жертв Скниловской трагедии
- Комбайнер ДиКаприо: сеть насмешила нелепая реклама украинского лицея
- Танцующая на скейте собака покорила YouTube
- В Якутии пришельцы «отключили» на несколько часов Солнце
- На Донбассе за минувшие сутки погиб военный
- "Лишь бы мост не упал!": Сеть потешается над любимым певцом Путина на Крымском
- Забавные собаки, попавшие в неловкое положение
- Пора на диету: Сеть покорил «слегка» располневший кот
- Чехия поддержала "Крымскую декларацию"
- Потешные животные, готовые прийти на помощь
- Забавные мужчины, готовые в любой момент рискнуть жизнью
- Попытки девушек стать красивее в прикольных комиксах
- Стало известно когда пройдет встреча "Нормандской четверки"
- Прикольные прически людей, которым плевать на мнение окружающих
- Мэра Черновцов уволили на очередном заседании
- Смешные ситуации, подмеченные людьми с богатым воображением
- Мировые лидеры знатно оконфузились на саммите БРИКС
- В Одессе вор «устал» и уснул на месте преступления
- Корабли НАТО и Украины вышли на учения
- Забавные игры собаки с воздушным шариком повеселили Сеть
- Уфолог отыскал на Луне «изумрудный город»
- В Украине исчезли очереди на оформление биометрических паспортов
- Сеть в восторге от кота, «оседлавшего» гуся
- Контрактник ВСУ хотел перейти на сторону «ДНР»
- В ОБСЕ сообщили, куда боевики перебросили 60 танков
- В Кривом Роге засняли на камеру «паранормальное явление»
- Свежие фотожабы на очередной потоп в Киеве
Оставьте свой комментарий