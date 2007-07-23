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Врачи назвали лучшие продукты для продления молодости

Врачи назвали лучшие продукты для продления молодостиКакие продукты нужно есть, чтобы не стареть.

Во избежание нежелательных морщин в молодом возрасте, лучше сразу обратить внимание на свой рацион питания. Даже лучшая декоративная косметика не сможет скрыть на коже те недостатки, истоки которых находятся внутри вас

Какие продукты нужно добавить в ежедневное меню, чтобы обезопасить свое лицо от морщин, пишет Хроника.инфо со ссылкой на politeka.

Авокадо
У авокадо столько полезных свойств, что препятствие появлению морщин выступает как дополнение. Вещества содержащиеся в плоде защищают кожу от пагубного воздействия ультрафиолета и делают ее эластичной. Есть авокадо нужно каждый день, 1/4 части достаточно. Его можно добавлять в смузи, к основному блюду или использовать в качестве соуса, предварительно взбив в блендере.

Морковь
Бета-каротин, который есть в морковке защищает кожу от повреждений радикалами. В соединении с «солнечным» витамином Д, морковь полноценно препятствует старению кожи. Все дело в антиоксидантах, их в овоще очень много. Сейчас лето и молодую морковь можно есть хоть каждый день.

Оливковое масло
Как внутренне, так и внешне, оливковое масло положительно влияет на весь организм. Благодаря целительным свойствам продукта на коже уменьшаются воспалительные процессы. Масло можно добавлять в салат или крем-суп. Достаточно пары ложек в день, чтобы принести пользу своей коже.

Куркума
О чудодейственной силе куркумы ходят легенды. В ее составе есть куркумин, именно он дает необычайно насыщенный цвет продукту. Но кроме этого он обладает лекарственными свойствами. Воспаления, инфекции и канцерогены прекращают мучить наш организм и кожу при одном виде куркумина. Не забудь добавить уникальную специю в блюда своего ежедневного меню.

Тыква
Еще один продукт яркого цвета. Когда бета-каротин из тыквы сходится с витамином С, кожа сохраняет свою молодость. Естественно, это не единственный плюс тыквы, например, она благородно нормализует работу кишечника.

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Мы назвали всего 5 продуктов, способных предупредить возникновение морщин на лице, но их гораздо больше.
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 Теги: продукты, продление молодости

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Сегодня, 15:33 » Автор: Ирина Шевченко
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