Раздел: Медицина
Названы основные симптомы недостатка воды в организме
10 предупреждающих признаков того, что вы хронически обезвожены и не знаете об этом.
Дегидратация происходит, когда организм не имеет столько воды, сколько необходимо. Учитывая, что вода составляет до 80 процентов всей массы тела, естественно, что различные проблемы начинают возникать, когда мы не потребляем достаточно жидкости.
Потребление большого количества воды имеет решающее значение для работы организма на оптимальном уровне, пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24apteka.
Если вы недостаточно пьете воды, тело отправляет следующие признаки:
1. Головная боль
Тело использует жидкость в организме, которая состоит не только из воды, но и из основных минеральных солей, таких как калий и натрий. В случае обезвоживания в мозге происходит химическая реакция, которая реагирует на нее, вызывая головную боль. Чем больше воды вы теряете, тем больнее становится головная боль.
2. Запоры
Вода способствует регулярному движению кишечника, поскольку она помогает перемещать пищевые отходы из кишечника и из организма. В случае обезвоживания организм не сможет правильно переместить пищевые отходы, что приведет к запорам.
3. Головокружение
При нехватке воды в организме, давление крови снижается, что вызывает у нас головокружение. Внезапное головокружение, когда вы быстро встаете, является одним из наиболее распространенных признаков обезвоживания.
4. Повышаются сигналы голода
Некоторые из самых ранних признаков обезвоживания включают голод. Если вы поели, но вы все еще чувствуете желание перекусить, есть вероятность, что вам на самом деле не нужна еда. Выпейте стакан воды и убедитесь в этом сами.
5. Чрезмерно желтая моча
Это ваша моча становится слишком желтой, это означает, что в ней чрезмерно сконцентрированы отходы. Это происходит, когда вода помогает смыть отходы!
6. Все, о чем вы думаете, это сон
Вода перемещается в кровоток из клеток, чтобы поддерживать правильное количество крови, чтобы сбалансировать уровни артериального давления. Когда вы обезвожены, кровяное давление падает и уменьшает количество кислорода в крови, замедляя нервные и мышечные функции и заставляя вас уставать.
7. Проблемы кожи
Для того, чтобы кожа выглядела молодой и здоровой, гидратация имеет решающее значение. «Пинч-тест» — это простой тест, чтобы убедиться, что вы обезвожены. Зажмите кожу, чтобы увидеть, как быстро она возвращается в норму: если это происходит быстро, вы достаточно увлажнены. Если вам требуется некоторое время, чтобы кожа вернулась назад, вам нужно некоторое увлажнение.
8. Судороги
Правильное увлажнение и электролитный баланс имеют решающее значение для правильного сокращения мышц. Когда вам недостает воды в организме, это влияет на электролитный баланс, что приводит к болезненным мышечным спазмам.
9. Сухость полости рта
Верным признаком обезвоживания является сухость во рту и слегка опухший язык. Поскольку рот является естественной влажной средой, когда он сухой, пришло время выпить стакан воды.
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10. Перегрев
Тело нуждается в воде, чтобы регулировать температуру тела. Потоотделение является нормальной реакцией перегрева организма. Поскольку пот состоит из воды, когда вы обезвожены, вы не будете потеть слишком много, но быстро перегреетесь.
Дегидратация происходит, когда организм не имеет столько воды, сколько необходимо. Учитывая, что вода составляет до 80 процентов всей массы тела, естественно, что различные проблемы начинают возникать, когда мы не потребляем достаточно жидкости.
Потребление большого количества воды имеет решающее значение для работы организма на оптимальном уровне, пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24apteka.
Если вы недостаточно пьете воды, тело отправляет следующие признаки:
1. Головная боль
Тело использует жидкость в организме, которая состоит не только из воды, но и из основных минеральных солей, таких как калий и натрий. В случае обезвоживания в мозге происходит химическая реакция, которая реагирует на нее, вызывая головную боль. Чем больше воды вы теряете, тем больнее становится головная боль.
2. Запоры
Вода способствует регулярному движению кишечника, поскольку она помогает перемещать пищевые отходы из кишечника и из организма. В случае обезвоживания организм не сможет правильно переместить пищевые отходы, что приведет к запорам.
3. Головокружение
При нехватке воды в организме, давление крови снижается, что вызывает у нас головокружение. Внезапное головокружение, когда вы быстро встаете, является одним из наиболее распространенных признаков обезвоживания.
4. Повышаются сигналы голода
Некоторые из самых ранних признаков обезвоживания включают голод. Если вы поели, но вы все еще чувствуете желание перекусить, есть вероятность, что вам на самом деле не нужна еда. Выпейте стакан воды и убедитесь в этом сами.
5. Чрезмерно желтая моча
Это ваша моча становится слишком желтой, это означает, что в ней чрезмерно сконцентрированы отходы. Это происходит, когда вода помогает смыть отходы!
6. Все, о чем вы думаете, это сон
Вода перемещается в кровоток из клеток, чтобы поддерживать правильное количество крови, чтобы сбалансировать уровни артериального давления. Когда вы обезвожены, кровяное давление падает и уменьшает количество кислорода в крови, замедляя нервные и мышечные функции и заставляя вас уставать.
7. Проблемы кожи
Для того, чтобы кожа выглядела молодой и здоровой, гидратация имеет решающее значение. «Пинч-тест» — это простой тест, чтобы убедиться, что вы обезвожены. Зажмите кожу, чтобы увидеть, как быстро она возвращается в норму: если это происходит быстро, вы достаточно увлажнены. Если вам требуется некоторое время, чтобы кожа вернулась назад, вам нужно некоторое увлажнение.
8. Судороги
Правильное увлажнение и электролитный баланс имеют решающее значение для правильного сокращения мышц. Когда вам недостает воды в организме, это влияет на электролитный баланс, что приводит к болезненным мышечным спазмам.
9. Сухость полости рта
Верным признаком обезвоживания является сухость во рту и слегка опухший язык. Поскольку рот является естественной влажной средой, когда он сухой, пришло время выпить стакан воды.
Читайте также: Эксперты подсказали, как выбрать арбуз без нитратов
10. Перегрев
Тело нуждается в воде, чтобы регулировать температуру тела. Потоотделение является нормальной реакцией перегрева организма. Поскольку пот состоит из воды, когда вы обезвожены, вы не будете потеть слишком много, но быстро перегреетесь.
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