Медики рассказали, почему повторное кипячение воды опасно для жизни

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Врачи объяснили, чем опасна вода, прокипяченная дважды Оказывается, что повторно кипятить или даже подогревать вскипевшую один раз воду не только вредно, но и опасно.

Чем опасна для здоровья повторно прокипяченная вода Оказывается, что повторно кипятить или даже подогревать вскипевшую один раз воду не только вредно, но и опасно.