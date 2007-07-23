Раздел: Медицина
Медики рассказали, почему повторное кипячение воды опасно для жизни
Вы когда-нибудь ставили чайник, чтобы вскипятить воду в нем повторно? Больше никогда так не делайте!
Врачи предупреждают, что это может быть опасным для вашего здоровья, пишет Хроника.инфо со ссылкой на healthinfo.
Почему повторное кипячение вредно?
Если вы используете чистую дистиллированную и деионизированную воду, то ничего страшного не случится, если вы повторно ее вскипятите. Так что можете не беспокоиться!
Но в обычной воде из водопровода содержится много разных веществ. При кипячении более одного раза ее химический состав меняется не в лучшую, а в худшую сторону. Дело в том, что при повторном нагревании растворенные в воде газы и минералы превращаются в токсичные соединения.
Что это за вредные вещества? Обычно повторно прокипяченная вода содержит нитраты, соли мышьяка и фториды. Более того, даже такие полезные соединения, как соли кальция, в таком случае могут трансформироваться в потенциально опасные комплексы!
Чем грозит повторное кипячение?
Разве вы купили бы в магазине бутылку воды с надписью на этикетке "Мышьяк"? То-то же!
Между тем, прокипятив воду повторно, вы рискуете нанести вред своему здоровью. Вот что рассказала эксперт Джулия Харрисон.
1. Регулярное поступление в организм даже небольших доз мышьяка может привести к раку, сердечным заболеваниям, бесплодию и неврологическим проблемам.
2. Нитраты при повторном нагревании превращаются в нитрозамины и становятся канцерогенными. Эти химические вещества связаны с такими онкологическими заболеваниями, как лейкемия и лимфома Ходжкина, а также с другими формами рака.
3. Повышение концентрации фторидов может оказать отрицательное влияние на неврологическое развитие детей, в частности, на становление когнитивной функции.
4. Полезные минералы, которые хороши для нас в небольших дозах (например, соли кальция), при повторном кипячении могут стать причиной образования камней в почках и желчных протоках, утолщения стенок артерий и формирования артрита.
Читайте также: Медики рассказали, почему колбасу по вечерам есть опасно
Кроме того, любители чая знают, что заново вскипяченная вода портит вкус любимого напитка!
Врачи предупреждают, что это может быть опасным для вашего здоровья, пишет Хроника.инфо со ссылкой на healthinfo.
Почему повторное кипячение вредно?
Если вы используете чистую дистиллированную и деионизированную воду, то ничего страшного не случится, если вы повторно ее вскипятите. Так что можете не беспокоиться!
Но в обычной воде из водопровода содержится много разных веществ. При кипячении более одного раза ее химический состав меняется не в лучшую, а в худшую сторону. Дело в том, что при повторном нагревании растворенные в воде газы и минералы превращаются в токсичные соединения.
Что это за вредные вещества? Обычно повторно прокипяченная вода содержит нитраты, соли мышьяка и фториды. Более того, даже такие полезные соединения, как соли кальция, в таком случае могут трансформироваться в потенциально опасные комплексы!
Чем грозит повторное кипячение?
Разве вы купили бы в магазине бутылку воды с надписью на этикетке "Мышьяк"? То-то же!
Между тем, прокипятив воду повторно, вы рискуете нанести вред своему здоровью. Вот что рассказала эксперт Джулия Харрисон.
1. Регулярное поступление в организм даже небольших доз мышьяка может привести к раку, сердечным заболеваниям, бесплодию и неврологическим проблемам.
2. Нитраты при повторном нагревании превращаются в нитрозамины и становятся канцерогенными. Эти химические вещества связаны с такими онкологическими заболеваниями, как лейкемия и лимфома Ходжкина, а также с другими формами рака.
3. Повышение концентрации фторидов может оказать отрицательное влияние на неврологическое развитие детей, в частности, на становление когнитивной функции.
4. Полезные минералы, которые хороши для нас в небольших дозах (например, соли кальция), при повторном кипячении могут стать причиной образования камней в почках и желчных протоках, утолщения стенок артерий и формирования артрита.
Читайте также: Медики рассказали, почему колбасу по вечерам есть опасно
Кроме того, любители чая знают, что заново вскипяченная вода портит вкус любимого напитка!
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