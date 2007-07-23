» » Медики рассказали, почему повторное кипячение воды опасно для жизни
Раздел: Медицина  
0

Медики рассказали, почему повторное кипячение воды опасно для жизни

Медики рассказали, почему повторное кипячение воды опасно для жизниВы когда-нибудь ставили чайник, чтобы вскипятить воду в нем повторно? Больше никогда так не делайте!

Врачи предупреждают, что это может быть опасным для вашего здоровья, пишет Хроника.инфо со ссылкой на healthinfo.

Почему повторное кипячение вредно?

Если вы используете чистую дистиллированную и деионизированную воду, то ничего страшного не случится, если вы повторно ее вскипятите. Так что можете не беспокоиться!

Но в обычной воде из водопровода содержится много разных веществ. При кипячении более одного раза ее химический состав меняется не в лучшую, а в худшую сторону. Дело в том, что при повторном нагревании растворенные в воде газы и минералы превращаются в токсичные соединения.

Что это за вредные вещества? Обычно повторно прокипяченная вода содержит нитраты, соли мышьяка и фториды. Более того, даже такие полезные соединения, как соли кальция, в таком случае могут трансформироваться в потенциально опасные комплексы!

Чем грозит повторное кипячение?

Разве вы купили бы в магазине бутылку воды с надписью на этикетке "Мышьяк"? То-то же!

Между тем, прокипятив воду повторно, вы рискуете нанести вред своему здоровью. Вот что рассказала эксперт Джулия Харрисон.

1. Регулярное поступление в организм даже небольших доз мышьяка может привести к раку, сердечным заболеваниям, бесплодию и неврологическим проблемам.

2. Нитраты при повторном нагревании превращаются в нитрозамины и становятся канцерогенными. Эти химические вещества связаны с такими онкологическими заболеваниями, как лейкемия и лимфома Ходжкина, а также с другими формами рака.

3. Повышение концентрации фторидов может оказать отрицательное влияние на неврологическое развитие детей, в частности, на становление когнитивной функции.

4. Полезные минералы, которые хороши для нас в небольших дозах (например, соли кальция), при повторном кипячении могут стать причиной образования камней в почках и желчных протоках, утолщения стенок артерий и формирования артрита.

Читайте также: Медики рассказали, почему колбасу по вечерам есть опасно

Кроме того, любители чая знают, что заново вскипяченная вода портит вкус любимого напитка!
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: вода, кипящая вода

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 18:46 » Автор: Татьяна Ларина
     2433
     0

Похожие новости по теме

Стало известно, чем опасна многократно кипяченая вода Стало известно, чем опасна многократно кипяченая вода

Медики утверждают, что несколько раз кипятить воду небезопасно для здоровья.

Медики объяснили, почему нельзя повторно кипятить воду Медики объяснили, почему нельзя повторно кипятить воду

Повторно кипяченная вода негативно влияет на здоровье

Врачи объяснили, чем опасна вода, прокипяченная дважды Врачи объяснили, чем опасна вода, прокипяченная дважды

Оказывается, что повторно кипятить или даже подогревать вскипевшую один раз воду не только вредно, но и опасно.

Чем опасна для здоровья повторно прокипяченная вода Чем опасна для здоровья повторно прокипяченная вода

Оказывается, что повторно кипятить или даже подогревать вскипевшую один раз воду не только вредно, но и опасно.

Ученые рассказали, почему нельзя кипятить воду больше одного раза Ученые рассказали, почему нельзя кипятить воду больше одного раза

Оказывается, что повторно кипятить или даже подогревать вскипевшую один раз воду не только вредно, но и опасно.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх