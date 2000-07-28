Раздел: Медицина
Названы овощи, которые мешают похудеть
Не все овощи полезны для похудения
Как утверждают всемирно известные диетологи, ежедневный рацион тех, кто желает похудеть, почти на треть должен состоять из овощей, передает Хроника.инфо со ссылкой на neboley.com.ua.
Однако, овощи овощам рознь – некоторые из них не только не решают проблему лишнего веса, но и усугубляют ее. Какие именно – рассказали ученые из Гарвардского университета.
В ходе исследования они тщательно наблюдали за ежедневным питанием более 10 тысяч человек. Оказалось, что те, кто предпочитал регулярно есть крахмалистые овощи, сбрасывали вес гораздо медленнее, а иногда даже наоборот – набирали лишние килограммы. Среди овощей, которые тормозили похудение и снижали эффективность диеты, лидерами оказались картофель, горох и кукуруза.
Читайте также: Эти овощи больше всех мешают похудеть
Однако, помни, что даже эти опасные для стройной фигуры овощи содержат множество витаминов и минералов, без которых невозможно нормальное функционирование организма. Так что ни в коем случае не отказывайся от них совсем – просто ограничь их потребление.
Как утверждают всемирно известные диетологи, ежедневный рацион тех, кто желает похудеть, почти на треть должен состоять из овощей, передает Хроника.инфо со ссылкой на neboley.com.ua.
Однако, овощи овощам рознь – некоторые из них не только не решают проблему лишнего веса, но и усугубляют ее. Какие именно – рассказали ученые из Гарвардского университета.
В ходе исследования они тщательно наблюдали за ежедневным питанием более 10 тысяч человек. Оказалось, что те, кто предпочитал регулярно есть крахмалистые овощи, сбрасывали вес гораздо медленнее, а иногда даже наоборот – набирали лишние килограммы. Среди овощей, которые тормозили похудение и снижали эффективность диеты, лидерами оказались картофель, горох и кукуруза.
Читайте также: Эти овощи больше всех мешают похудеть
Однако, помни, что даже эти опасные для стройной фигуры овощи содержат множество витаминов и минералов, без которых невозможно нормальное функционирование организма. Так что ни в коем случае не отказывайся от них совсем – просто ограничь их потребление.
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