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Раздел: Медицина  
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Немецкие врачи открыли положительный эффект марихуаны

Немецкие врачи открыли положительный эффект марихуаны По словам исследователей, наркотическое растение помогает активировать иммунитет.

Согласно исследованию ученых из Ростокского университета в Германии, марихуана может стимулировать иммунную систему бороться с раком. После оценки противораковых эффектов химических соединений, присутствующих в марихуане, специалисты призывают к проведению дополнительных испытаний на людях для подтверждения результатов, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.

Проведенные исследования показывают, что химические вещества в марихуане, называемые фитоканнабиноидами, могут остановить размножение и распространение раковых клеток, блокировать кровоснабжение опухолей и уменьшить способность раковых клеток выживать после химиотерапии.

Помимо непосредственной борьбы с болезнью марихуана также может уменьшить побочные эффекты лечения рака, такие как тошнота и слабость. Отмечается, что фитоканнабиноиды стимулируют иммунную систему, мозг и гормональную систему бороться с опухолями, а также позволяют потенциально контролировать устойчивость рака к химиотерапии.

Такие выводы были сделаны в ходе обзора 100 работ, посвященных данной теме. По словам экспертов, необходимо дополнительное изучение полезных свойств фитоканнабиноидов, ведь в то время как каннабидиол уже используется в альтернативной медицине, психоактивное соединение марихуаны под названием тетрагидроканнабинол в лечении пациентов не применяется.

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«В медицине существует острая необходимость в дополнительных противораковых препаратах, говорит профессор Буркхард Хинц. – Было установлено, что фитоканнабиноиды обладают выраженными противораковыми эффектами на нескольких уровнях прогрессирования рака. Необходимо провести клинические исследования для оценки влияния фитоканнабиноидов на рост и прогрессирование рака у пациентов».
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 Теги: марихуана, иммунитет

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Сегодня, 00:52 » Автор: Евгений Шевченко
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