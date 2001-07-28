Раздел: Медицина
Развитие психических проблем связали с употреблением колбасы
Результаты исследования учёных расстроят любителей колбасы.
Активное потребление колбасы может плохо отразиться на психическом здоровье: в частности, ученые связали увлеченность этим продуктом с развитием маниакальных расстройств, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
Американские ученые из Школы медицины университета Джонса Хопкинса в Балтиморе заявили о том, что колбасные изделия, изготовленные способом сухого посола с использованием нитратов, могут быть причастны к появлению психических расстройств.
Впользу их гипотезы говорят результаты эксперимента на крысах, которых кормили мясом с нитратами. После его употребления нейронные связи головного мозга животных видоизменялись и принимали вид, который обычно наблюдается при биполярном расстройстве.
Помимо этого исследователями были обследованы 1101 человек с диагностированными психическими расстройствами. Сопоставив их наличие с особенностями питания этих людей, учены пришли к заключению, что колбасные изделия могут быть одной из причин отклонений в нормальной работе психики, в частности, маниакальных расстройств.
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«Маниакальный синдром — это сложное нейропсихиатрическое нарушение, и на его возникновение оказывают влияние как генетические, так и внешние факторы. Мы удостоверились в том, что мясо, приготовленное способом сухого посола с использованием нитратов, может оказаться одним из таких внешних факторов», — констатировали авторы работы.
Активное потребление колбасы может плохо отразиться на психическом здоровье: в частности, ученые связали увлеченность этим продуктом с развитием маниакальных расстройств, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
Американские ученые из Школы медицины университета Джонса Хопкинса в Балтиморе заявили о том, что колбасные изделия, изготовленные способом сухого посола с использованием нитратов, могут быть причастны к появлению психических расстройств.
Впользу их гипотезы говорят результаты эксперимента на крысах, которых кормили мясом с нитратами. После его употребления нейронные связи головного мозга животных видоизменялись и принимали вид, который обычно наблюдается при биполярном расстройстве.
Помимо этого исследователями были обследованы 1101 человек с диагностированными психическими расстройствами. Сопоставив их наличие с особенностями питания этих людей, учены пришли к заключению, что колбасные изделия могут быть одной из причин отклонений в нормальной работе психики, в частности, маниакальных расстройств.
Читайте также: Немецкие врачи открыли положительный эффект марихуаны
«Маниакальный синдром — это сложное нейропсихиатрическое нарушение, и на его возникновение оказывают влияние как генетические, так и внешние факторы. Мы удостоверились в том, что мясо, приготовленное способом сухого посола с использованием нитратов, может оказаться одним из таких внешних факторов», — констатировали авторы работы.
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