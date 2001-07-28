» » Назван простой рецепт бодрости по утрам
Раздел: Медицина  
0

Назван простой рецепт бодрости по утрам

Назван простой рецепт бодрости по утрам Тем, кто хочет побыстрее проснуться, ученые предлагают забыть о кофе и лифте.

Быстрая ходьба по лестнице тонизирует лучше любого кофеина, утверждают ученые из университета Джорджии, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Healthy Style.

К такому выводу они пришли после того, как провели эксперимент со студентками, которые спят в среднем не более 6,5 часов в сутки и жалуются на хроническое недосыпание. Одним участникам эксперимента давали таблетки с кофеином и плацебо, а также поили содовой, а других – просили 10 минут с низкой скоростью подниматься по лестнице, проходя в общей сложности до 30 этажей.

«Мы обнаружили, что как при приеме кофеина, так и при приеме пласебо особых изменений в организме не происходит,- заявил профессор университета Джорджии Патрик О’Коннор. — Что же касается физических упражнений, какими являются подъем по лестнице, то они значительно повышают запас энергии и придают куда больше сил. Ощущение прилива сил оказалось значительно сильнее приема 50 миллиграммов кофеина».

Известно, что банка «Диетической колы» содержит 41 мг кофеина, а чашечка латте – 77 мг. Для того, чтобы проверить эффект после приема лекарств или ходьбы по лестнице, добровольцев просили пройти ряд тестов как вербальных, так и на компьютере. Выяснилось, что как у тех, кто принимал кофеин в виде таблеток, так и у тех, кто ходил по лестнице, особых изменений ни в состоянии памяти, ни в концентрации внимания не произошло.

Читайте также: Немецкие врачи открыли положительный эффект марихуаны

Однако ходьба по лестнице повысила мотивацию к работе и придала энергии, что тоже можно считать немалым плюсом.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: кофе, альтернатива

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 04:22 » Автор: Евгений Шевченко
     116
     0

Похожие новости по теме

Врачи посоветовали лучшую замену утреннего кофе Врачи посоветовали лучшую замену утреннего кофе

Тем, кто хочет побыстрее проснуться, ученые предлагают забыть о кофе и лифте.

Ученые назвали полезную альтернативу утреннему кофе Ученые назвали полезную альтернативу утреннему кофе

Тем, кто хочет побыстрее проснуться, ученые предлагают забыть о кофе и лифте.

Это несложное упражнение заменит утренний кофе Это несложное упражнение заменит утренний кофе

Человек не нуждается в кофеине, чтобы получить энергетический толчок, говорится в новом исследовании Physiology & Behavior.

Названо лучшее упражнение для здоровья сердца Названо лучшее упражнение для здоровья сердца

Врачи советуют почаще подниматься по лестнице.

Ученые утверждают, что кофе обладает эффектом плацебо Ученые утверждают, что кофе обладает эффектом плацебо

Бодрящие свойства кофе можно объяснить самовнушением.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх