Назван простой рецепт бодрости по утрам

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Ученые назвали полезную альтернативу утреннему кофе Тем, кто хочет побыстрее проснуться, ученые предлагают забыть о кофе и лифте.