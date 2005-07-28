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Раздел: Медицина  
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Стало известно, какая картошка снижает риск рака

Стало известно, какая картошка снижает риск рака Ученые открыли такие свойства в одном из видов картофеля.

Несколько недель назад в продаже появился молодой картофель, и медики советуют не упускать возможность активно употреблять его в пищу, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Факты.

По словам специалистов, это великолепный продукт для поддержания здоровья и стройной фигуры — картофель, который созревает раньше, содержит много белка и мало крахмала, а калорийность молодых клубней на 30% ниже, чем у зрелых.

Также молодой картофель медики называют полезным диетическим продуктом — в его составе до 80% воды, минимум простых сахаров и много полезных для пищеварения органических кислот и клетчатки, витаминов, минералов.

«В молодом картофеле содержатся биофлавоноиды — мощные антиоксидантные вещества, которые продлевают молодость, снижают риск онкологических заболеваний, укрепляют сосуды», — констатируют эксперты в области питания.

Употребление молодой картошки чрезвычайно полезно для сердца: в ней повышена концентрация главных сердечных минералов, калия и магния. В одной средней по размеру картофелине калия больше, чем в банане. Учитывая, что калий активизирует выведение лишней жидкости из организма, употребление молодого картофеля может помогать при склонности к отечности, повышенном давлении.

Магний, входящий в состав молодой картошки, делает кости крепче, нормализует давление, защищает от скачков сахара в крови, поддерживает энергетический тонус. Также молодой картофель укрепляет зубную эмаль, предотвращает отложения камней в желчном пузыре и почках.

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Эксперты утверждают: если употреблять 250−300 граммов картофеля в день, это на 70% восполнит потребность организма в витамине С. Лучше всего при этом варить картофель в мундире, тогда потери ценного витамина из-за воздействия высоких температур окажутся минимальными.
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 Теги: картофель, рак

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Сегодня, 06:52 » Автор: Евгений Шевченко
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