Раздел: Медицина
Медики рассказали, как действует на кожу солнцезащитный крем
Обеспечивает ли защиту кожи солнцезащитный крем?
Солнцезащитный крем дает только 40% защиты, которую обещают производители косметики, потому что люди не наносят крем в достаточном количестве, предупреждают британские эксперты из Королевского колледжа Лондона, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
Проведенные эксперименты показали, что даже когда люди использовали солнцезащитный крем с защитным фактором SPF, равным 50, их кожа была повреждена ультрафиолетовыми лучами, потому что они наносили крем слишком тонким слоем.
Производители основывают свои рейтинги SPF, исходя из нанесения 2 мг солнцезащитного крема на каждый квадратный сантиметр кожи. Тем не менее, люди склонны наносить всего 0,7 мг на квадратный сантиметр кожи, что значительно снижает защиту от ультрафиолетовых лучей. «Проблема в том, что люди читают этикетку о защитных свойствах крема, но совершенно не думают о количестве, необходимом для обеспечения этих свойств, – говорит профессор Энтони Янг. – В результате люди переоценивают защиту кожи, дольше остаются на солнце и загорают с вытекающими отсюда негативными последствиями. Для обеспечения надежной защиты люди должны наносить половину чайной ложки крема на каждую руку, лицо и шею, а также чайную ложку на каждую ногу, спину и живот. Если типичная женщина хочет оставаться на солнце весь день, ей следует три раза повторно наносить солнцезащитный крем – в общей сложности, это 100 мл. Для мужчины это количество составляет около 120 мл».
В исследовании 16 добровольцев со светлой кожей наносили солнцезащитный крем с разной степенью защиты во время отдыха на пляже. В дальнейшем специалисты осмотрели кожу испытуемых, чтобы оценить повреждения, вызванные ультрафиолетовыми лучами. Было установлено, что люди, которые нанесли рекомендуемую толщину солнцезащитного крема, имели меньше повреждений кожи, чем те, кто использовал среднее количество крема, обычно применяемое в реальной жизни.
Читайте также: Как правильно использовать солнцезащитный крем
«Людям лучше использовать гораздо более высокий фактор защиты, чем они считают необходимым, – добавляет профессор Энтони Янг. – Теоретически SPF 15 бывает достаточно, но зачастую в реальных ситуациях людям требуется дополнительная защита, предлагаемая более высоким SPF».
Солнцезащитный крем дает только 40% защиты, которую обещают производители косметики, потому что люди не наносят крем в достаточном количестве, предупреждают британские эксперты из Королевского колледжа Лондона, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
Проведенные эксперименты показали, что даже когда люди использовали солнцезащитный крем с защитным фактором SPF, равным 50, их кожа была повреждена ультрафиолетовыми лучами, потому что они наносили крем слишком тонким слоем.
Производители основывают свои рейтинги SPF, исходя из нанесения 2 мг солнцезащитного крема на каждый квадратный сантиметр кожи. Тем не менее, люди склонны наносить всего 0,7 мг на квадратный сантиметр кожи, что значительно снижает защиту от ультрафиолетовых лучей. «Проблема в том, что люди читают этикетку о защитных свойствах крема, но совершенно не думают о количестве, необходимом для обеспечения этих свойств, – говорит профессор Энтони Янг. – В результате люди переоценивают защиту кожи, дольше остаются на солнце и загорают с вытекающими отсюда негативными последствиями. Для обеспечения надежной защиты люди должны наносить половину чайной ложки крема на каждую руку, лицо и шею, а также чайную ложку на каждую ногу, спину и живот. Если типичная женщина хочет оставаться на солнце весь день, ей следует три раза повторно наносить солнцезащитный крем – в общей сложности, это 100 мл. Для мужчины это количество составляет около 120 мл».
В исследовании 16 добровольцев со светлой кожей наносили солнцезащитный крем с разной степенью защиты во время отдыха на пляже. В дальнейшем специалисты осмотрели кожу испытуемых, чтобы оценить повреждения, вызванные ультрафиолетовыми лучами. Было установлено, что люди, которые нанесли рекомендуемую толщину солнцезащитного крема, имели меньше повреждений кожи, чем те, кто использовал среднее количество крема, обычно применяемое в реальной жизни.
Читайте также: Как правильно использовать солнцезащитный крем
«Людям лучше использовать гораздо более высокий фактор защиты, чем они считают необходимым, – добавляет профессор Энтони Янг. – Теоретически SPF 15 бывает достаточно, но зачастую в реальных ситуациях людям требуется дополнительная защита, предлагаемая более высоким SPF».
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