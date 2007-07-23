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Названы главные причины вздутия живота

Названы главные причины вздутия животаВздутие живота – чрезвычайно неприятное и вместе с тем распространенное состояние.

Что же вызывает его, и как с этим бороться? Ээксперты попробовали разобраться, пишет Хроника.инфо со ссылкой на healthinfo.

1. Переедание

Это самая распространенная причина, по которой возникает вздутие. Наверняка вам знакомо это тяжелое чувство в животе. Чтобы избежать неприятных ощущений, ешьте маленькими порциями.

2. Тяжелая и жирная пища

Жиры перевариваются дольше белков и углеводов. Поэтому жирная пища дарит не только долгое чувство насыщения, но и вздутие живота. Чтобы избежать этого, сократите потребление жареного в масле и других продуктов питания с повышенным содержанием жира.

3. Спешка

Примерно через 20 минут после начала трапезы мозг начинает понимать, полон желудок или еще нет. Поэтому старайтесь есть медленнее, в противном случае, когда сигнал дойдет до мозга, будет уже поздно. Ешьте обдуманно, отмечая вкус и текстуру блюда. Возможно, окажется полезной трапеза с собеседником, - за разговорами вы не съедите много и быстро.

4. Искусственные подсластители

Большинство искусственных подсластителей содержат сорбитол и фруктозу. Они не перевариваются полностью и по этой причине способны вызвать вздутие. Желательно исключить подсластители из меню.

5. Цельные зерна

С одной стороны, цельные зерна – полезный источник клетчатки. С другой стороны, та же самая клетчатка может вызвать вздутие. Чтобы избежать этого, необязательно отказываться от цельных зерен. Достаточно пить много воды в течение дня. Этот метод работает, поскольку клетчатка начинает впитывает в себя воду и без труда перемещаться по пищеварительной системе.

6. Синдром раздраженного кишечника (СРК)

Некоторые люди страдают от СРК, который сопровождается вздутием, болью в животе, диареей. Если вам поставили этот диагноз, то предотвратить вздутие можно путем исключения зерновой клетчатки, хлеба, овсяных хлопьев, крекеров, печенья. Возможно, ваш врач пропишет вам пробиотики в виде йогурта.

7. Скопление газов

Безусловно, все мы люди, и скопление газов в кишечнике свойственно большинству, если не всем. Если это вызывает у вас неприятные ощущения, попробуйте исключить из меню такие продукты, как капуста, брокколи, яблоки, бобовые. Также врачи рекомендуют тщательно прожевывать пищу, чтобы избежать скопления газов.

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8. Гормоны

Такое часто встречается у беременных женщин или в определенные дни цикла. Это возникает из-за прогестерона, который повышается во время менструации или беременности. Чтобы избавиться от вздутия, эксперты рекомендуют употреблять травяные чаи, делать легкий массаж живота и включить в режим тренировок определенные асаны из йоги.
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 Теги: Вздутие живота, здоровье

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Сегодня, 15:47 » Автор: Татьяна Ларина
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