Раздел: Медицина
Многодетность названа причиной ускоренного старения
Каждое рождение ребенка вызывало клеточные изменения.
Ученые Северо-Западного университета (США) пришли к выводу, что у женщин, имеющих несколько детей, наблюдаются признаки ускоренного клеточного старения.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на LENTA.RU.
В исследовании приняли участие около тысячи филиппинских женщин в возрасте 20-22 года. При этом 102 женщины имели два ребенка и 28 — трех детей. 507 участниц никогда не были беременными, у остальных был только один ребенок. Ученые изучили у них такие биологические маркеры старения, как длина теломер и эпигенетический возраст, то есть количество эпигенетических изменений, которое обычно увеличивается с годами.
Оказалось, что каждое рождение ребенка вызывало клеточные изменения, эквивалентные старению, в среднем, на 0,5-2 года. Так, теломеры «старели» на 0,34-3,67 года, а эпигенетический возраст увеличивался на 0,29–0,63 года. При этом ранняя беременность оказывает более сильный эффект на сокращение теломер, особенно у тех женщин, что забеременели в подростковом возрасте.
Однако при этом ученые отмечают, что во время самой беременности эпигенетический статус клеток не демонстрирует признаков старения. Это указывает на существование иммунологических и физиологических сдвигов, происходящих при развитии плода и включающих повышение уровня эстрогена и изменения состава иммунных клеток. Эстроген может понижать уровень окислительного стресса и защищать теломеры от повреждения.
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В своей статье исследователи указывают на существование некоторых недостатков в эксперименте, которые могут влиять на результат. Специалисты не могут полностью исключить некоторые социо-экологические факторы, которые могут в умеренной степени влиять и на клеточное старение, и на число детей. Кроме того, показатели клеточного старения могут быть особенно чувствительны к беременности в молодом возрасте, а не в более зрелом.
Ученые Северо-Западного университета (США) пришли к выводу, что у женщин, имеющих несколько детей, наблюдаются признаки ускоренного клеточного старения.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на LENTA.RU.
В исследовании приняли участие около тысячи филиппинских женщин в возрасте 20-22 года. При этом 102 женщины имели два ребенка и 28 — трех детей. 507 участниц никогда не были беременными, у остальных был только один ребенок. Ученые изучили у них такие биологические маркеры старения, как длина теломер и эпигенетический возраст, то есть количество эпигенетических изменений, которое обычно увеличивается с годами.
Оказалось, что каждое рождение ребенка вызывало клеточные изменения, эквивалентные старению, в среднем, на 0,5-2 года. Так, теломеры «старели» на 0,34-3,67 года, а эпигенетический возраст увеличивался на 0,29–0,63 года. При этом ранняя беременность оказывает более сильный эффект на сокращение теломер, особенно у тех женщин, что забеременели в подростковом возрасте.
Однако при этом ученые отмечают, что во время самой беременности эпигенетический статус клеток не демонстрирует признаков старения. Это указывает на существование иммунологических и физиологических сдвигов, происходящих при развитии плода и включающих повышение уровня эстрогена и изменения состава иммунных клеток. Эстроген может понижать уровень окислительного стресса и защищать теломеры от повреждения.
Читайте также: Ученые нашли новый способ продлить жизнь
В своей статье исследователи указывают на существование некоторых недостатков в эксперименте, которые могут влиять на результат. Специалисты не могут полностью исключить некоторые социо-экологические факторы, которые могут в умеренной степени влиять и на клеточное старение, и на число детей. Кроме того, показатели клеточного старения могут быть особенно чувствительны к беременности в молодом возрасте, а не в более зрелом.
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