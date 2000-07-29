Раздел: Медицина
Популярный антибиотик вошел в список смертельно опасных
Применение ципрофлоксацина связано с большими рисками для сердечно-сосудистой системы.
Антибиотик ципрофлоксацин и другие препараты класса фторхинолонов признаны опасными из-за целого ряда рисков нарушений, в том числе в сердечно-сосудистой системе.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на medikforum.ru.
Исследователи обнаружили, что пациенты, принимавшие фторхинолоны, были в большей степени подвержены развитию аневризмы аорты и разрывов сосудов, чем пациенты, не принимавшие эти лекарства. Эксперименты с мышами также выявили серьезную опасность в плане внутренних повреждений в связи с приемом ципрофлоксацина.
Мыши с нормальными и больными аортами получали ципрофлоксацин, а также плацебо, и впоследствии выяснилось, что на больных животных антибиотик оказывал крайне негативное воздействием. У 79% больных мышей, получавших препарат, развилась антибиотик-ассоциированная диарея, у 67% - рассечение аорты, в 15% случаев животные умерли.
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В результате исследователи заключили, что применение ципрофлоксацина связано с большими рисками для сердечно-сосудистой системы, а также способно провоцировать нарушение в клеточных процессах соединительной ткани, включая тендинит (воспаление) и разрыв сухожилий, отслоение сетчатки.
Ученые отметили, что перед назначением данного лекарства нужно сопоставлять терапевтическую пользу с потенциальными рисками для здоровья.
Антибиотик ципрофлоксацин и другие препараты класса фторхинолонов признаны опасными из-за целого ряда рисков нарушений, в том числе в сердечно-сосудистой системе.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на medikforum.ru.
Исследователи обнаружили, что пациенты, принимавшие фторхинолоны, были в большей степени подвержены развитию аневризмы аорты и разрывов сосудов, чем пациенты, не принимавшие эти лекарства. Эксперименты с мышами также выявили серьезную опасность в плане внутренних повреждений в связи с приемом ципрофлоксацина.
Мыши с нормальными и больными аортами получали ципрофлоксацин, а также плацебо, и впоследствии выяснилось, что на больных животных антибиотик оказывал крайне негативное воздействием. У 79% больных мышей, получавших препарат, развилась антибиотик-ассоциированная диарея, у 67% - рассечение аорты, в 15% случаев животные умерли.
Читайте также: Популярный российский актер смертельно болен
В результате исследователи заключили, что применение ципрофлоксацина связано с большими рисками для сердечно-сосудистой системы, а также способно провоцировать нарушение в клеточных процессах соединительной ткани, включая тендинит (воспаление) и разрыв сухожилий, отслоение сетчатки.
Ученые отметили, что перед назначением данного лекарства нужно сопоставлять терапевтическую пользу с потенциальными рисками для здоровья.
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