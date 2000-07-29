» » Медики рассказали, что нельзя делать на полный желудок
Раздел: Медицина  
0

Медики рассказали, что нельзя делать на полный желудок

Медики рассказали, что нельзя делать на полный желудокХолодные напитки не способствуют улучшению пищеварения.

Некоторые привычки человека способны вызвать нарушения в пищеварении и усилить ощущения нагрузки.

Не следует есть десерт, если чувствуется сытость, пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.

Диетологи не советуют этим злоупотреблять, поскольку человек может перебрать с калориями. Это может повлечь тяжесть в желудке, а также лишний вес.

Холодные напитки не способствуют улучшению пищеварения. Поэтому откажитесь от их потребления, если сытно поели. Холодная вода может привести к изжоге и болезненным ощущениям в желудке.

Не стоит есть фрукты и овощи после обеда или ужина. Все потому, что они будут способствовать процессу брожения и могут привести к газам, вздутию.

После приема пищи не стоит сразу заниматься спортом, лучше подождать 20-30 минут. Курение после трапезы уменьшает концентрацию кислорода в крови, что приводит к сосудистым спазмам. Вредная привычка ухудшает процесс пищеварения, а также из-за нее возникают боли в животе.

Читайте также: Врачи рассказали, чего нельзя делать на голодный желудок

Откажитесь от приема душа с полным желудком. Все потому, что органу пищеварения не хватает кровоснабжения. Поэтому специалисты советуют принимать душ через 1-2 часа после трапезы.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Медики, полный желудок

Загрузка...
загрузка...
Вчера, 23:58 » Автор: Едгар Букмирза
     124
     0

Похожие новости по теме

Врачи рассказали, что нельзя делать на полный желудок Врачи рассказали, что нельзя делать на полный желудок

Между приемом пищи и этими действиями лучше подождать несколько часов.

Что не стоит делать сразу после приема пищи Что не стоит делать сразу после приема пищи

Названы пять вещей, от которых стоит отказаться.

Что нельзя делать после обеда или ужина и почему Что нельзя делать после обеда или ужина и почему

Медики рассказали о том, что нельзя делать после еды

Эти вещи категорически нельзя делать после еды Эти вещи категорически нельзя делать после еды

У многих людей есть плохие привычки после еды.

Эксперты рассказали, чего нельзя делать после употребления пищи Эксперты рассказали, чего нельзя делать после употребления пищи

Если вы поели, не спешите делать то, о чем мы сейчас будем говорить.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх