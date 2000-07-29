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Раздел: Медицина  
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Эксперт назвал главные побочные эффекты пластических операций

Эксперт назвал главные побочные эффекты пластических операций После пластики люди часто сталкиваются с осложнениями.

Популярность пластической хирургии стремительно растет. Вместе с ней растет и количество жертв операций красоты. Навязываемые стандарты толкают людей бездумно модифицировать свою внешность в погоне за идеалом, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на etcetera.media.

Тем временем, пластическая хирургия – вовсе не безобидная забава. Любое вмешательство может привести к серьезным осложнениям, а иногда и к летальному исходу. EtCetera выяснял, каким же рискам подвергается человек, решившийся на пластику.

ЕСТЬ ПРОБЛЕМА. По статистике, в 2-5% случаев после пластических операций возникают осложнения. Кроме того, более 90% бизнеса пластической хирургии в Украине находится в тени. Это значит, что большинство «клиник красоты» не имеют лицензии медицинского учреждения. Следовательно, риски пациентов никем и никак не страхуются.

РИСК ЕСТЬ ВСЕГДА. Хирурги легальных медицинских учреждений осознают риски послеоперационных осложнений и предупреждают о них пациентов. Полностью исключить эти риски не удастся. Реакция на одни и те же медицинские манипуляции отличается в зависимости от особенностей организма. Значение имеют возраст, наследственная предрасположенность, иммунитет, сопутствующие заболевания, аллергия и даже вредные привычки.

Вот несколько осложнений, которые наиболее часто встречаются после операций:

ИНФЕКЦИЯ. Любое хирургическое вмешательство связано с риском занесения инфекции, которая может вызвать воспалительный процесс. В большинстве случаев он развивается в течение нескольких дней или недель после операции. В редких случаях развивается синдром токсического шока, который может представлять угрозу для жизни. Однако чаще всего современная медицина справляется с этим возможным осложнением.

ГЕМАТОМА. Появление синяков и гематом после хирургических вмешательств – явление предсказуемое. Такое осложнение характерно практически для любого вида пластической операции. Нередко подобные травмы осложняются болью и повышением температуры. Устранить образовавшуюся гематому можно с помощью специальных препаратов и ношения компрессионного белья. Если появление гематомы проигнорировать, на месте повреждения у пациента может появиться уплотнение, которое останется навсегда.

СЕРОМА – еще одно распространенное осложнение, которое возникает после пластической операции. Оно проявляется в виде скопления жидкости под кожей. Чаще всего такое осложнение возникает после пластики и коррекции размеров груди, а также липосакции. Серома не является серьезным осложнением, но решать эту проблему необходимо оперативно. В противном случае, это грозит развитием более серьезных последствий.

УПЛОТНЕНИЕ РУБЦОВ. Любое хирургическое вмешательство оставляет после себя рубец – шов в месте разреза. В большинстве случаев швы заживают довольно быстро, но иногда они начинают уплотняться. Опасности для здоровья они не представляют, но считаются косметическим дефектом.

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Также к осложнениям, характерным для пластических операций, можно отнести: боли, кровотечения, отечность, пигментацию, некроз тканей, расхождение швов, смещение имплантов.
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 Теги: пластические операции, осложнения

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Сегодня, 01:03 » Автор: Евгений Шевченко
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