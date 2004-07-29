Раздел: Медицина
В Израиле появился первый мужчина с пластиковым протезом черепа
Протез был напечатан на 3D-принтере.
В Иерусалиме в больнице «Шаарей-цедек» врачи спасли жизнь парню, который пострадал от менингита. Вместо удаленной части черепа, ему имплантировали напечатанный на принтере протез, который точно соответствует форме головы, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на PolitekA.
"Не передать того ужаса, который я испытывала, когда видела мужа в коме и уже не надеялась когда-нибудь услышать хоть слово из его уст. Это чудо, что он выздоровел. Я буду до конца дней благодарить врачей за спасение", – такими были слова жены спасенного парня врачам после того, как они смогли спасти его, даже с наименьшими шансами выжить», — говорит жена пациента.
Около года назад житель Иерусалима попал в больницу после судорожного припадка. После обследования было выявлено менингит, который вызвал опасное для жизни повышение внутричерепного давления.
Медикаменты не помогали выздороветь и парень находился на грани жизни и смерти.
По словам врача Нево Маргалита, больной постепенно погружался в кому. После того, как потерял сознание – его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.
Нейрохирург Джон Уайнстон рассказал, что это очень редкий случай инфекции. Шанс выжить – низкий. Для того, чтобы спасти жизнь парню – ему удалили 15 см костей черепа. Однако встал вопрос: как ему дальше жить с удаленной частью черепа.
Через несколько месяцев после первой операции, врачи решили заполнить часть черепа протезом, напечатаннымна трехмерном принтере, который будет точно соответствовать форме черепа.
Читайте также: Медики озвучили рекомендованную суточную норму сахара
Сейчас, как сообщают врачи, состояние больного улучшилось и он смог вернуться к нормальной жизни.
В Иерусалиме в больнице «Шаарей-цедек» врачи спасли жизнь парню, который пострадал от менингита. Вместо удаленной части черепа, ему имплантировали напечатанный на принтере протез, который точно соответствует форме головы, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на PolitekA.
"Не передать того ужаса, который я испытывала, когда видела мужа в коме и уже не надеялась когда-нибудь услышать хоть слово из его уст. Это чудо, что он выздоровел. Я буду до конца дней благодарить врачей за спасение", – такими были слова жены спасенного парня врачам после того, как они смогли спасти его, даже с наименьшими шансами выжить», — говорит жена пациента.
Около года назад житель Иерусалима попал в больницу после судорожного припадка. После обследования было выявлено менингит, который вызвал опасное для жизни повышение внутричерепного давления.
Медикаменты не помогали выздороветь и парень находился на грани жизни и смерти.
По словам врача Нево Маргалита, больной постепенно погружался в кому. После того, как потерял сознание – его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.
Нейрохирург Джон Уайнстон рассказал, что это очень редкий случай инфекции. Шанс выжить – низкий. Для того, чтобы спасти жизнь парню – ему удалили 15 см костей черепа. Однако встал вопрос: как ему дальше жить с удаленной частью черепа.
Через несколько месяцев после первой операции, врачи решили заполнить часть черепа протезом, напечатаннымна трехмерном принтере, который будет точно соответствовать форме черепа.
Читайте также: Медики озвучили рекомендованную суточную норму сахара
Сейчас, как сообщают врачи, состояние больного улучшилось и он смог вернуться к нормальной жизни.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
325
0
Также советуем посмотреть
- Сушили лужи насосом: в Сети показали, как готовились к приезду президента
- Из Испании могут депортировать медведя: названа причина
- Белый дом готов поддержать выделение Украине $250 млн
- Сеть насмешила украинская реклама с использованием образа Ди Каприо
- Город мечты: мэр французского города запретил комаров
- Орбан выразил сомнение относительно реалистичности стремлений Украины стать
- "Хитрый" план: зоопарк обвинили в раскрашивании осла под зебру
- Сила Фейсбука: женщина из Соцсети узнала о второй семье мужа
- "Почему нет рядом санитаров?": в Сети высмеяли пионеров в Крыму
- "Ах, эта свадьба!": уморительные снимки, которые нельзя показывать гостям
- Милый ослик, который ведет себя как собака, покорил Сеть
- Забавные кадры о тех, кому плевать на правила
- Водителя оштрафовали за то, что толкал свое заглохшее авто
- "Улыбнитесь, вас снимают": забавные кадры про слежку
- Автоприколы: забавные картинки из жизни водителей
- На Донбассе за сутки произошло 34 обстрела, один погибший
- Китаец случайно заплатил за еду в закусочной 22000$
- Жизнь молодых родителей в прикольных комиксах
- Забавные фотки людей, которым срочно нужен отпуск
- Прикольные фотки, от которых идут мурашки по коже
- Правосудие глазами политиков: подборка сатиричных иллюстраций
- Подборка анекдотов для позитивного завершения рабочей недели
- На Донбассе погиб украинский военный
- Забавные фотки людей, которые умеют находить неприятности
- В Испании чиновник умудрился десять лет не появляться на работе
- В США питон сбежал от хозяев и спрятался в чужом унитазе
- Мечта сладкоежек: в Италии разыскивают дегустатора Nutella
- Девушка выставила нерадивого бойфренда на продажу в разделе «животные»
- 85 тел погибших в Донбассе не идентифицированы, - ВСУ
- В Киеве молодежь устроила веселые купания в огромных лужах
Оставьте свой комментарий