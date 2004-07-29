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Раздел: Медицина  
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В Израиле появился первый мужчина с пластиковым протезом черепа

В Израиле появился первый мужчина с пластиковым протезом черепа Протез был напечатан на 3D-принтере.

В Иерусалиме в больнице «Шаарей-цедек» врачи спасли жизнь парню, который пострадал от менингита. Вместо удаленной части черепа, ему имплантировали напечатанный на принтере протез, который точно соответствует форме головы, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на PolitekA.

"Не передать того ужаса, который я испытывала, когда видела мужа в коме и уже не надеялась когда-нибудь услышать хоть слово из его уст. Это чудо, что он выздоровел. Я буду до конца дней благодарить врачей за спасение", – такими были слова жены спасенного парня врачам после того, как они смогли спасти его, даже с наименьшими шансами выжить», — говорит жена пациента.

Около года назад житель Иерусалима попал в больницу после судорожного припадка. После обследования было выявлено менингит, который вызвал опасное для жизни повышение внутричерепного давления.

Медикаменты не помогали выздороветь и парень находился на грани жизни и смерти.

По словам врача Нево Маргалита, больной постепенно погружался в кому. После того, как потерял сознание – его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Нейрохирург Джон Уайнстон рассказал, что это очень редкий случай инфекции. Шанс выжить – низкий. Для того, чтобы спасти жизнь парню – ему удалили 15 см костей черепа. Однако встал вопрос: как ему дальше жить с удаленной частью черепа.

Через несколько месяцев после первой операции, врачи решили заполнить часть черепа протезом, напечатаннымна трехмерном принтере, который будет точно соответствовать форме черепа.

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Сейчас, как сообщают врачи, состояние больного улучшилось и он смог вернуться к нормальной жизни.
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 Теги: череп, протез

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Сегодня, 07:07 » Автор: Евгений Шевченко
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