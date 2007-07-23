» » Найдено вещество, замедляющее процесс старения
Раздел: Медицина  
0

Найдено вещество, замедляющее процесс старения

Найдено вещество, замедляющее процесс старения Первые эксперименты проводились на лабораторных мышах.

Американские ученые выяснили, что кофермент (коэнзим) NAD+ выступает основным моментом в процессе сохранения молодости и замедления старения, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

Как показало последнее изыскание, он помогает дольше оставаться молодым и продлевает жизнь. Скорее всего, открытие приведет к разработке новых методик борьбы с нейродегенеративными возрастными недугами, такими как болезни Альцгеймера и Паркинсона.

Исследователи в лабораторных условиях вводили мышам и аскаридам NAD+. Ученые заметили, что благодаря коэнзиму процесс старения у подопытных животных начинался позже. Более того, NAD+ увеличивал продолжительность жизни испытуемых.

Читайте также: В Израиле появился первый мужчина с пластиковым протезом черепа

Ранее специалисты Университета Брауна (США) сообщили, что протекание процессов старения ускоряют транспозоны, также известные как "прыгающие гены", способные передвигаться по геному. Последствия их передвижения нарушают работу клеток. Уменьшить активность транспозонов может антиретровирусный лекарственный препарат 3TC.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: старение

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 08:23 » Автор: Евгений Шевченко
     893
     0

Похожие новости по теме

Ученые назвали диету, которая замедляет процесс старения Ученые назвали диету, которая замедляет процесс старения

При недостатке углеводов организм начинает вырабатывать химическое вещество.

Медики назвали эффективный рецепт для замедления старения Медики назвали эффективный рецепт для замедления старения

Стоит попробовать.

Обнаружено неожиданное средство от старения мозга Обнаружено неожиданное средство от старения мозга

Ученые Ланкастерского университета в Великобритании выяснили, что препарат для лечения диабета может быть использован для борьбы с возрастными заболеваниями, в том числе болезнью Альцгеймера.

Ученые выяснили, как остановить процесс старения мозга Ученые выяснили, как остановить процесс старения мозга

Калифорнийские ученые выяснили причины старения мозга и как можно этот процесс оттянуть.

Ученые обнаружили ген, продлевающий жизнь на 30% Ученые обнаружили ген, продлевающий жизнь на 30%

При помощи найденного гена можно затормозить процесс старения.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх