Раздел: Медицина
Найдено вещество, замедляющее процесс старения
Первые эксперименты проводились на лабораторных мышах.
Американские ученые выяснили, что кофермент (коэнзим) NAD+ выступает основным моментом в процессе сохранения молодости и замедления старения, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Как показало последнее изыскание, он помогает дольше оставаться молодым и продлевает жизнь. Скорее всего, открытие приведет к разработке новых методик борьбы с нейродегенеративными возрастными недугами, такими как болезни Альцгеймера и Паркинсона.
Исследователи в лабораторных условиях вводили мышам и аскаридам NAD+. Ученые заметили, что благодаря коэнзиму процесс старения у подопытных животных начинался позже. Более того, NAD+ увеличивал продолжительность жизни испытуемых.
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Ранее специалисты Университета Брауна (США) сообщили, что протекание процессов старения ускоряют транспозоны, также известные как "прыгающие гены", способные передвигаться по геному. Последствия их передвижения нарушают работу клеток. Уменьшить активность транспозонов может антиретровирусный лекарственный препарат 3TC.
Американские ученые выяснили, что кофермент (коэнзим) NAD+ выступает основным моментом в процессе сохранения молодости и замедления старения, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Как показало последнее изыскание, он помогает дольше оставаться молодым и продлевает жизнь. Скорее всего, открытие приведет к разработке новых методик борьбы с нейродегенеративными возрастными недугами, такими как болезни Альцгеймера и Паркинсона.
Исследователи в лабораторных условиях вводили мышам и аскаридам NAD+. Ученые заметили, что благодаря коэнзиму процесс старения у подопытных животных начинался позже. Более того, NAD+ увеличивал продолжительность жизни испытуемых.
Читайте также: В Израиле появился первый мужчина с пластиковым протезом черепа
Ранее специалисты Университета Брауна (США) сообщили, что протекание процессов старения ускоряют транспозоны, также известные как "прыгающие гены", способные передвигаться по геному. Последствия их передвижения нарушают работу клеток. Уменьшить активность транспозонов может антиретровирусный лекарственный препарат 3TC.
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