Раздел: Медицина
Медики раскрыли главный секрет долголетия
Потребление ягод уменьшает риск заболеваний на 30%.
Исследователи заметили, что риск смерти пациентов, потребляющих наибольшее количество растительных антиоксидантов с продуктами питания, в том числе ягодами, на 30% ниже.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Живи активно.
Кроме того, риск развития хронических заболеваний у тех, кто употребляет продукты, богатые антиоксидантами (полифенолы), также ниже. Авторы исследования утверждают, что количество антиоксидантов в моче является независимым фактором риска смертности среди пожилых людей, не проживающих в приютах, и предполагают, что употребление большого количества полифенолов с продуктами питания может быть связано с долголетием.
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Кристина Андреас Лакуева (Cristina Andres-Lacueva) и ее коллеги из университета Барселоны (Испания) проанализировали данные 807 мужчин и женщин в возрасте 65 лет и старше, которые принимали участие в исследовании Invecchiare in Chianti. В течение 12 лет команда ученых измеряла количество антиоксидантов, содержащихся в ягодах и других растениях, (полифенолов), в моче и опрашивала участников исследования по их пищевых привычек и продуктов, которые они употребляют.
Исследователи заметили, что риск смерти пациентов, потребляющих наибольшее количество растительных антиоксидантов с продуктами питания, в том числе ягодами, на 30% ниже.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Живи активно.
Кроме того, риск развития хронических заболеваний у тех, кто употребляет продукты, богатые антиоксидантами (полифенолы), также ниже. Авторы исследования утверждают, что количество антиоксидантов в моче является независимым фактором риска смертности среди пожилых людей, не проживающих в приютах, и предполагают, что употребление большого количества полифенолов с продуктами питания может быть связано с долголетием.
Читайте также: Диетологи подсказали, как быстро избавиться от лишнего веса
Кристина Андреас Лакуева (Cristina Andres-Lacueva) и ее коллеги из университета Барселоны (Испания) проанализировали данные 807 мужчин и женщин в возрасте 65 лет и старше, которые принимали участие в исследовании Invecchiare in Chianti. В течение 12 лет команда ученых измеряла количество антиоксидантов, содержащихся в ягодах и других растениях, (полифенолов), в моче и опрашивала участников исследования по их пищевых привычек и продуктов, которые они употребляют.
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