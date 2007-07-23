Раздел: Медицина
Названы самые полезные продукты для здоровья сердца
Жирные молочные продукты защищают от смертельных патологий.
American Journal of Clinical Nutrition опубликовал статью о новом исследовании американских ученых, которое опровергает популярное утверждение о нежелательности употребления в пищу жирной молочной продукции.
Молочные продукты с высоким уровнем жира не вредны, а полезны — они могут предотвратить инсульт и болезни сердца, заявили исследователи, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
Молочный жир не повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний, а, наоборот, уменьшает его. Данное заключение сделано сотрудниками Школы философии и политики питания Фридмана при Университете Тафтса. Ученые изучали воздействие молочных продуктов на риск смертности от сердечно-сосудистых заболеваний, используя данные о здоровье более 2900 человек в возрасте от 65 лет.
За изменениями в состоянии участников наблюдения велись 22 года, за это время умерли 2428 участников, из них 833 человека – от последствий перенесенных сердечных заболеваний. Анализ причин смертности показал: присутствие жирных молочных кислот в рационе питания людей не коррелировало с риском кончины. Более того, некоторые виды молочного жира были связаны с лучшей защитой от патологий сосудистого свойства.
«Фактически высокие уровни циркуляции гептадекановой жирной кислоты были связаны с меньшим риском смерти от сердечных заболеваний. Кроме того, взрослые с более высоким содержанием жирных кислот в целом были на 42% менее склонны к смерти от инсульта», — поделились авторы работы.
Читайте также: Врачи назвали лучший способ для очищения организма
Их итоговое резюме таково: необходимо пересмотреть имеющиеся на сегодняшний день диетические рекомендации по употреблению цельномолочных продуктов. В пользу их употребления.
American Journal of Clinical Nutrition опубликовал статью о новом исследовании американских ученых, которое опровергает популярное утверждение о нежелательности употребления в пищу жирной молочной продукции.
Молочные продукты с высоким уровнем жира не вредны, а полезны — они могут предотвратить инсульт и болезни сердца, заявили исследователи, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
Молочный жир не повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний, а, наоборот, уменьшает его. Данное заключение сделано сотрудниками Школы философии и политики питания Фридмана при Университете Тафтса. Ученые изучали воздействие молочных продуктов на риск смертности от сердечно-сосудистых заболеваний, используя данные о здоровье более 2900 человек в возрасте от 65 лет.
За изменениями в состоянии участников наблюдения велись 22 года, за это время умерли 2428 участников, из них 833 человека – от последствий перенесенных сердечных заболеваний. Анализ причин смертности показал: присутствие жирных молочных кислот в рационе питания людей не коррелировало с риском кончины. Более того, некоторые виды молочного жира были связаны с лучшей защитой от патологий сосудистого свойства.
«Фактически высокие уровни циркуляции гептадекановой жирной кислоты были связаны с меньшим риском смерти от сердечных заболеваний. Кроме того, взрослые с более высоким содержанием жирных кислот в целом были на 42% менее склонны к смерти от инсульта», — поделились авторы работы.
Читайте также: Врачи назвали лучший способ для очищения организма
Их итоговое резюме таково: необходимо пересмотреть имеющиеся на сегодняшний день диетические рекомендации по употреблению цельномолочных продуктов. В пользу их употребления.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
883
0
Также советуем посмотреть
- Хохот до упаду: свежая порция "убойных" анекдотов
- Украинские бойцы понесли потери на Донбассе
- Подменил Трампа: курьез с фото Путина в США "взорвал" Сеть
- В США необычный кандидат занял пост мэра
- Утренний позитив: свежая подборка забавных анекдотов
- Сушили лужи насосом: в Сети показали, как готовились к приезду президента
- Из Испании могут депортировать медведя: названа причина
- Белый дом готов поддержать выделение Украине $250 млн
- Сеть насмешила украинская реклама с использованием образа Ди Каприо
- Город мечты: мэр французского города запретил комаров
- Орбан выразил сомнение относительно реалистичности стремлений Украины стать
- "Хитрый" план: зоопарк обвинили в раскрашивании осла под зебру
- Сила Фейсбука: женщина из Соцсети узнала о второй семье мужа
- "Почему нет рядом санитаров?": в Сети высмеяли пионеров в Крыму
- "Ах, эта свадьба!": уморительные снимки, которые нельзя показывать гостям
- Милый ослик, который ведет себя как собака, покорил Сеть
- Забавные кадры о тех, кому плевать на правила
- Водителя оштрафовали за то, что толкал свое заглохшее авто
- "Улыбнитесь, вас снимают": забавные кадры про слежку
- Автоприколы: забавные картинки из жизни водителей
- На Донбассе за сутки произошло 34 обстрела, один погибший
- Китаец случайно заплатил за еду в закусочной 22000$
- Жизнь молодых родителей в прикольных комиксах
- Забавные фотки людей, которым срочно нужен отпуск
- Прикольные фотки, от которых идут мурашки по коже
- Правосудие глазами политиков: подборка сатиричных иллюстраций
- Подборка анекдотов для позитивного завершения рабочей недели
- На Донбассе погиб украинский военный
- Забавные фотки людей, которые умеют находить неприятности
- В Испании чиновник умудрился десять лет не появляться на работе
Оставьте свой комментарий