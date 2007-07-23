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Раздел: Медицина  
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Названы самые полезные продукты для здоровья сердца

Названы самые полезные продукты для здоровья сердцаЖирные молочные продукты защищают от смертельных патологий.

American Journal of Clinical Nutrition опубликовал статью о новом исследовании американских ученых, которое опровергает популярное утверждение о нежелательности употребления в пищу жирной молочной продукции.

Молочные продукты с высоким уровнем жира не вредны, а полезны — они могут предотвратить инсульт и болезни сердца, заявили исследователи, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.

Молочный жир не повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний, а, наоборот, уменьшает его. Данное заключение сделано сотрудниками Школы философии и политики питания Фридмана при Университете Тафтса. Ученые изучали воздействие молочных продуктов на риск смертности от сердечно-сосудистых заболеваний, используя данные о здоровье более 2900 человек в возрасте от 65 лет.

За изменениями в состоянии участников наблюдения велись 22 года, за это время умерли 2428 участников, из них 833 человека – от последствий перенесенных сердечных заболеваний. Анализ причин смертности показал: присутствие жирных молочных кислот в рационе питания людей не коррелировало с риском кончины. Более того, некоторые виды молочного жира были связаны с лучшей защитой от патологий сосудистого свойства.

«Фактически высокие уровни циркуляции гептадекановой жирной кислоты были связаны с меньшим риском смерти от сердечных заболеваний. Кроме того, взрослые с более высоким содержанием жирных кислот в целом были на 42% менее склонны к смерти от инсульта», — поделились авторы работы.

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Их итоговое резюме таково: необходимо пересмотреть имеющиеся на сегодняшний день диетические рекомендации по употреблению цельномолочных продуктов. В пользу их употребления.
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 Теги: молочные продукты, здоровье сердца

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Сегодня, 11:45 » Автор: Ирина Шевченко
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