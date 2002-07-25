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Раздел: Медицина  
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Назван самый эффективный способ сбросить лишние килограммы

Назван самый эффективный способ сбросить лишние килограммыДиетологи назвали полезный коктейль для эффективного похудения.

Чтобы избавиться от лишнего веса, вовсе необязательно садиться на диету или потеть в тренажерном зале. Достаточно просто регулярно пить коктейль с куркумой.

Об этом сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Голос.

Каждый из нас старается есть здоровые продукты, которые бы приносили исключительно пользу организму. Однако мало кто знает, что некоторые ингредиенты обладают не просто набором полезных веществ, но и способствуют похудению. Одним из таких ингредиентов является куркума.

Куркума для похудения: как принимать

Чтобы похудеть при помощи куркумы, необходимо пить специальный напиток сутра, натощак, в течение месяца. Специалисты говорят, что благодаря веществу «куркумину», куркума ускоряет обмен веществ, выводит лишнюю жидкость и способствует сжиганию жиров.

Интересно, что помимо благотворного влияния на лишний вес, употребление куркумы помогает предотвратить образование тромбов, восстанавливает клетки печени, защищает кожу от преждевременного старения, а также снимает отечность.

Важно: курс похудения при помощи куркумы длится 4 недели. Далее, нужно сделать перерыв на 2-3 недели.

Куркума для похудения: как готовить

Чтобы приготовить коктейль для похудения из куркумы, в стакан теплой воды добавь половину чайной ложки куркумы, хорошо размешай напиток и выпей его.

Поскольку у куркумы достаточно специфический вкус, который в чистом виде нравится не всем, специалисты предлагают несколько вариантов приготовления коктейля:

Вместо теплой воды возьми нежирное теплое молоко. Лактоза сделает вкус более приятным;

Добавь в коктейль чайную ложку меда – это усилит благотворное влияние на сердце;

Если у тебя есть целлюлит – замени теплую воду отваром из корня солодки, который налаживает работу лимфы;

Чтобы усилить эффект, добавляй в коктейль четверть чайной ложки корицы.

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Важно: куркума имеет противопоказания. Перед началом курса похудения стоит проконсультироваться с врачом.
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 Теги: куркума, похудение

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Сегодня, 16:19 » Автор: Ирина Шевченко
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