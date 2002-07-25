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Раздел: Медицина  
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Эти популярные продукты вызывают серьезную зависимость

Эти популярные продукты вызывают серьезную зависимостьСоставлен список самых «наркотических» лакомств.

Эксперты в области диетологии из Соединенных Штатов Америки решили исследовать продукты питания, употребление которых чревато развитием зависимостей.

Итогом научной работы стал рейтинг продуктов и блюд по вызываемой ими зависимости, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.

«Как и предполагалось, одни блюда вызывают у подавляющего большинства людей гораздо более сильную зависимость, чем другие. Механизмы возникновения зависимости от еды нуждаются в дополнительном детальном исследовании, так что мы не будем в них углубляться. Скажем лишь, что зависимость от сладостей и разнообразных вкусностей — очень опасная штука», — говорят авторы рейтинга, сотрудники Университета Колорадо.

Перейдем к рейтингу. Его возглавляет такое любимое миллионами лакомство, как пицца. Именно она, по словам ученых, является королем блюд, вызывающих зависимость.

На втором месте — шоколад. Странно, кстати, что на втором, а не на первом.

На третьем — чипсы. Тут тоже все в общем-то предсказуемо.

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Далее расположились бисквиты, мороженое, картошка фри, чизбургеры, сладкие газированные напитки, пирожные, и, внезапно, сыр. Последний стал единственным здоровым продуктом питания в списке.
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 Теги: продукты, зависимость

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Сегодня, 17:55 » Автор: Ирина Шевченко
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