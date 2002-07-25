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Ученые смогли обратить старение вспять

Ученые смогли обратить старение вспятьИсследователи добавили в пищу и воду животных доксициклин.

Сотрудники Университета Алабамы в Бирмингеме смогли управлять процессом старения у мышей, контролируя функции ДНК в митохондриях. Об этом сообщает портал EurekAlert. Исследователи внесли в ДНК митохондрий грызунов мутацию, которая затрагивает ген POLG, кодирующий фермент ДНК-полимеразу гамма. Дефектная митохондриальная ДНК (мтДНК) начинает участвовать в производстве полимеразы лишь под воздействием антибиотика доксициклина.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на ИА СЕВЕР-ПРЕСС.

Исследователи добавили в пищу и воду животных доксициклин, который спровоцировал мутацию в митохондриальной ДНК грызунов. Это вызвало нарушение функций органоидов клетки и способствовало истощению мтДНК, что в свою очередь спровоцировало ускоренное развитие признаков старения, таких как выпадение волос и появление морщин, а также некоторые изменения в других органах мышей.

После прекращения потребления доксициклина и «отключения» гена, ответственного за дисфункцию митохондрий, кожа грызунов вновь стала гладкой, а волосяной покров густым. При этом внешне мыши, перенесшие генную мутацию, были неотличимы от здоровых животных того же возраста.

Исследователи отмечают, что истощение мтДНК у людей также связано со старением, развитием сердечно-сосудистых заболеваний, сахарным диабетом, неврологическими расстройствами и раком. Как сообщает РИА Новости, ученые пришли к выводу, что можно обратить процесс старения вспять, если восстановить митохондриальную функцию.

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«Данный опыт на мышах предоставит беспрецедентную возможность для разработки профилактических и терапевтических лекарств, направленных на улучшение митохондриальных функций для лечения связанных со старением патологий кожи и волос и других заболеваний человека, в которых дисфункция митохондрий играет значительную роль», - говорит один из авторов работы доктор Кешав Сингх.
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 Теги: Ученые, старение

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Сегодня, 18:24 » Автор: Едгар Букмирза
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