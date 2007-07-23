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Раздел: Медицина  
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Назван самый вредный продукт для сердца и сосудов

Назван самый вредный продукт для сердца и сосудовЧеловек употребляет около 12 грамм соли в день.

Врачи советуют сократить потребление соли хотя бы до пяти грамм в день, чтобы снизить вероятность возникновения болезней сердца.

Из всех продуктов соль наиболее губительно влияет на сердце и сосуды человека. Об этом заявили ученые лаборатории артериальной гипертонии ГУ «РНПЦ Кардиология», пишет Хроника.инфо.

Сотрудница лаборатории Татьяна Нечесова в ходе медицинской пресс-конференции в Минске отметила, что количество соли в рационе необходимо максимально минимизировать, тогда смертность от ишемической болезни сердца можно будет снизить на 26%.

Особую опасность, как говорится, предстают различные чипсы и сухарики.

Суточная норма потребления соли не должна превышать пяти грамм. В то время как в среднем человек употребляет около 12 грамм соли в день.

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Стоит отметить, что из-за болезней сердечно-сосудистой системы в мире ежегодно умирают свыше 17 миллионов человек. В качестве профилактики, медики советуют зеленый чай.
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 Теги: сердце, вредный продукт, сосуды

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Сегодня, 21:08 » Автор: Едгар Букмирза
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