Раздел: Медицина
Назван самый вредный продукт для сердца и сосудов
Человек употребляет около 12 грамм соли в день.
Врачи советуют сократить потребление соли хотя бы до пяти грамм в день, чтобы снизить вероятность возникновения болезней сердца.
Из всех продуктов соль наиболее губительно влияет на сердце и сосуды человека. Об этом заявили ученые лаборатории артериальной гипертонии ГУ «РНПЦ Кардиология», пишет Хроника.инфо.
Сотрудница лаборатории Татьяна Нечесова в ходе медицинской пресс-конференции в Минске отметила, что количество соли в рационе необходимо максимально минимизировать, тогда смертность от ишемической болезни сердца можно будет снизить на 26%.
Особую опасность, как говорится, предстают различные чипсы и сухарики.
Суточная норма потребления соли не должна превышать пяти грамм. В то время как в среднем человек употребляет около 12 грамм соли в день.
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Стоит отметить, что из-за болезней сердечно-сосудистой системы в мире ежегодно умирают свыше 17 миллионов человек. В качестве профилактики, медики советуют зеленый чай.
Врачи советуют сократить потребление соли хотя бы до пяти грамм в день, чтобы снизить вероятность возникновения болезней сердца.
Из всех продуктов соль наиболее губительно влияет на сердце и сосуды человека. Об этом заявили ученые лаборатории артериальной гипертонии ГУ «РНПЦ Кардиология», пишет Хроника.инфо.
Сотрудница лаборатории Татьяна Нечесова в ходе медицинской пресс-конференции в Минске отметила, что количество соли в рационе необходимо максимально минимизировать, тогда смертность от ишемической болезни сердца можно будет снизить на 26%.
Особую опасность, как говорится, предстают различные чипсы и сухарики.
Суточная норма потребления соли не должна превышать пяти грамм. В то время как в среднем человек употребляет около 12 грамм соли в день.
Читайте также: Назван самый полезный продукт для очищения сосудов
Стоит отметить, что из-за болезней сердечно-сосудистой системы в мире ежегодно умирают свыше 17 миллионов человек. В качестве профилактики, медики советуют зеленый чай.
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