Раздел: Медицина
Супрун опровергла популярные мифы о гепатите
Самым опасным является вирус гепатита С.
28 июня во Всемирный день борьбы с гепатитами Ульяна Супрун рассказала, что является правдой, а что вымыслом об опасной инфекции.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Как отметила и.о. министра здравоохранения на своей странице в Facebook, гепатит – это заболевание печени воспалительного характера, как правило, вирусного происхождения.
Самым опасным является вирус гепатита С. Гепатит B и С – вирусные заболевания, которіе являются причиной 96% всех случаев смерти от гепатита.
1. Гепатит С и B не лечатся не противовирусными препаратами, настойками или маслом расторопши. Только противовирусные препараты помогут вылечить эту болезнь навсегда.
2. Гепатопротекторы (лекарственные препараты, которые повышают устойчивость печени к воздействию патологических факторов и восстанавливают ее функции при различных повреждениях) не помогут – с медицинской точки зрения не доказана их польза.
Такие недоказуемые способы "лечения" гепатитов могут привести к необратимым осложнениям, в частности, циррозу печени или гепатоцеллюлярной карциноме.
Читайте также: Супрун развенчала мифы о переохлаждении
3. Проблемы с печенью имеют разную причину. Поэтому только при установленном диагнозе (вирусный гепатит, аутоиммунное, токсическое, метаболическое или генетическое поражение) можно назначать эффективное лечение.
Супрун добавила, что хотя бы раз в год для профилактики следует проводить скрининг – ультразвуковое исследование брюшной полости и проверять уровень печеночных ферментов в крови.
28 июня во Всемирный день борьбы с гепатитами Ульяна Супрун рассказала, что является правдой, а что вымыслом об опасной инфекции.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Как отметила и.о. министра здравоохранения на своей странице в Facebook, гепатит – это заболевание печени воспалительного характера, как правило, вирусного происхождения.
Самым опасным является вирус гепатита С. Гепатит B и С – вирусные заболевания, которіе являются причиной 96% всех случаев смерти от гепатита.
1. Гепатит С и B не лечатся не противовирусными препаратами, настойками или маслом расторопши. Только противовирусные препараты помогут вылечить эту болезнь навсегда.
2. Гепатопротекторы (лекарственные препараты, которые повышают устойчивость печени к воздействию патологических факторов и восстанавливают ее функции при различных повреждениях) не помогут – с медицинской точки зрения не доказана их польза.
Такие недоказуемые способы "лечения" гепатитов могут привести к необратимым осложнениям, в частности, циррозу печени или гепатоцеллюлярной карциноме.
Читайте также: Супрун развенчала мифы о переохлаждении
3. Проблемы с печенью имеют разную причину. Поэтому только при установленном диагнозе (вирусный гепатит, аутоиммунное, токсическое, метаболическое или генетическое поражение) можно назначать эффективное лечение.
Супрун добавила, что хотя бы раз в год для профилактики следует проводить скрининг – ультразвуковое исследование брюшной полости и проверять уровень печеночных ферментов в крови.
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