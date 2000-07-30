Врачи рассказали, как распознать недостаток калия

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Симптомы, указывающие на дефицит калия в организме Калий играет огромную роль в поддержании электролитного баланса в организме и регулировании работы сердца.

Эти признаки могут указывать на дефицит калия в организме При снижении уровня калия работа мышц нарушается, что ведет к слабости, спазмам и судорогам.