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Раздел: Медицина  
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Названы самый полезный и вредный способы приготовления картофеля

Названы самый полезный и вредный способы приготовления картофеля Кандидат медицинских наук прокомментировал влияние блюд на здоровье.

Жаренный на масле картофель является самым вредным блюдом из этого овоща. Все дело в том, что масло достигает очень высокой температуры кипения и в нем образуются вредные вещества, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.

По информации кандидата медицинских наук Анатолия Печенки, они могут принести серьезный ущерб здоровью.

«Температура кипения масла достигает 180 градусов. При такой температуре оно становится токсичным и в нем образуются канцерогены. При жарке на сале их образуется меньше», ― отметил медик.

Он также уточнил, что жарить картофель полезнее без острых специй. Однако от блюда стоит совсем отказаться людям с заболеваниями печени.

Самой полезной технологией приготовления картошки врач назвал запекание.

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«Самый полезный картофель ― запеченный, на втором месте ― сваренный «в мундире», потому что из него частично вымываются микроэлементы», ― пояснил Анатолий Печенка.
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 Теги: картофель, польза, вред

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Сегодня, 02:39 » Автор: Евгений Шевченко
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