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Раздел: Медицина  
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Выявлено неожиданное полезное свойство текилы

Выявлено неожиданное полезное свойство текилы Ученые считают, что она помогает похудеть.

Всё дело в растении агаве, которое присутствует в известном алкогольном напитке. Исследователи уже подтвердили теорию на грызунах, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Аспекты.

Учёные из американского химического общества нашли связь между постоянным употреблением крепкого мексиканского алкогольного напитка и процессами жиросжигания в организме. По словам исследователей, текила буквально поможет похудеть каждому желающему.

Учёные выяснили, что секрет процесса жиросжигания кроется в голубой траве агаве, которая присутствует в текиле.

Агава является однодольным спаржевидным цветковым растением, которое обладает уникальными химическими свойствами. Учёные провели ряд опытов на грызунах и пришли к выводу, что дозы текилы приводили к том, что животные теряли жировую прослойку.

Новая диета, в основе которой лежит текила, может стать очень перспективной в будущем. Однако вопрос состоит в том, что она должна быть разработана таким способом, что человек должен одновременно худеть и не становиться алкоголиком.

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Как вариант учёные рассматривают возможность использования агавы в спортивных добавках, или создания на основе растения «аптечных спортивных препаратов».
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 Теги: текила, польза

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Сегодня, 07:45 » Автор: Евгений Шевченко
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