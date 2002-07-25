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Раздел: Медицина  
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Врачи поведали о пользе чая из черной смородины

Врачи поведали о пользе чая из черной смородины
Черная смородина имеет уникальные полезные свойства, способствует укреплению иммунитета, повышению здоровья, выводит токсины.

Ее способность стимулировать кору надпочечников не всем известна, передает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.

Данная ягода служит профилактическим средством атеросклероза.

Листья черной смородины являются отличным средством для настоек и заваривания чая, чтобы улучшить сопротивляемость организма к болезням. Они как и ягода обладают достаточным количеством витамина Р, С и К, так же выводят из организма мочевую и щавельную кислоту.

Люди, которые имеющие заболевания почек должны пить настой из ягоды и листьев. Для его приготовления берется пол литра кипятка и заливается 3 ложки листьев. Через 20 минут после настаивания настой прокипятить и насыпать 2 ложки ягод смородины. Теперь он готов к употреблению и его можно пить в течение дня по 0,5 стакана вместе с ягодами. Каждый день употреблять в течение месяца.

Рецепт от невралгии с листьями поможет избавиться от нее очень быстро. Для этого взять 4 ст. ложки листьев, цедру полтора лимона, 3 ст. ложки мелиссы. Все залить кипятком 0,5 литра и принимать до еды за 30 минут по 100 мл.

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От шума в ушах помогает настой из трав, включающий в себя листья черной смородины. Смешиваются листья с цветами бузины, сирени в равных пропорциях. Затем заливается 2 ст. ложки 0,5 литром кипятка. Нужно пить за 20 минут до еды по 70 мл трижды в день, пока не исчезнут симптомы.
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 Теги: черная смородина, чай, польза

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Сегодня, 12:47 » Автор: Алена Шимко
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