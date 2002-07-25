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Раздел: Медицина  
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Врачи развенчали популярные мифы о помидорах

Врачи развенчали популярные мифы о помидорах
Диетологи рассказали все о пользе и вреде помидоров.

Часто можно услышать мнение о том, что помидоры противопоказаны при проблемах с почками из-за большого содержания щавелевой кислоты. Но последние исследования свидетельствуют: щавелевая кислота в томатах них практически отсутствует, так что отказываться от их употребления не нужно даже тем, кого действительно беспокоят почки, передает Хроника.инфо со ссылкой на Хвилю.

Другая популярная теория гласит, что помидоры изобилуют кислотами, которые могут нарушить нормальную работу желудочно-кишечного тракта. По мнению диетолога и нутрициолога Анны Белоусовой, содержащиеся в плодах томатов фруктовые кислоты могут таить в себе опасность лишь при обострении болезней ЖКТ. В то же время людям, у которых имеются хронические болезни системы пищеварения нестабильного характера, врач порекомендовала употреблять свежие помидоры, предварительно сняв с них кожицу.

Еще один «помидорный» миф связан с содержащимся в этом овоще антиоксидантом ликопином. Нередко утверждается, что ликопин появляется только после термической обработки томатов, а свежие помидоры гораздо менее полезны. Но специалист пояснила: после термообработки количество ликопина в помидорах не увеличивается, улучшается лишь его усвоение. В сырых томатах ликопина тоже достаточно, а, кроме того, в них содержится витамин С, разрушающихся при готовке.

Что полезнее – пить покупные томатные соки или употреблять в пищу свежие помидоры? Многие скажут: конечно, помидоры. Но вот мнение врача: томатный сок, приготовленный из концентрированной томатной пасты, содержит в себе больше антиоксиданта ликопина, чем свежие плоды.

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Также диетолог назвала ошибкой представление о том, что красные помидоры гораздо полезнее желтых или бурых, и заявила о безвредности употребления помидоров вместе с творогом или сыром. Кислоты из томатов отнюдь не мешают усвоению кальция, подчеркнула специалист.
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 Теги: помидоры, польза, вред

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Сегодня, 15:52 » Автор: Алена Шимко
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