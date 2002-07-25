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Раздел: Медицина  
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Назван самый вредный завтрак на голодный желудок

Назван самый вредный завтрак на голодный желудокЗавтрак не должен содержать десертов.

Забудьте о бутербродах с колбасой и свежевыжатых соках натощак – специалисты составили список продуктов, которые не рекомендуют употреблять по утрам на пустой желудок.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на medikforum.ru.

Самый вредный завтрак, по мнению ученых, содержит острые и копченые продукты, которые многие наши сограждане как раз охотно едят по утрам. Речь, в частности, идет о продукции из переработанного мяса, которую часто используют для бутербродов. Но острая и копченая пища плохо действует на слизистую оболочку пищеварительного тракта,и если регулярно завтракать хлебом с колбасой или нарезкой, риск появления воспаления и болей в желудке резко повысится.

Почему не стоит пить натощак свежевыжатые соки? Почти во всех этих соках есть кислоты, стимулирующиевыработку пищеварительных ферментов. Но если в желудке нет пищи, то действие таких ферментов может вызвать тошноту, понос, газообразование.

Также, кстати, не стоит увлекаться питьем воды с лимоном натощак, - такой эксперимент чреват получением ожога пищевода.

Кроме того завтрак не должен содержать десертов. Съеденные на пустой желудок, они спровоцируют выброс в кровь сразу большого количества инсулина. Регулярно начиная свой первый прием пищи с чего-нибудь сладенького, вы «раскачиваете» свою поджелудочную железу и повышаете личный риск диабета.

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Помимо того не нужно на голодный желудок пить кофе - этот напиток провоцирует выработку соляной кислоты, раздражающей стенки желудка. Так недалеко до гастрита и язвы.
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 Теги: голодный желудок, вред, завтрак

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Сегодня, 19:14 » Автор: Едгар Букмирза
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