Раздел: Медицина
Назван самый вредный завтрак на голодный желудок
Завтрак не должен содержать десертов.
Забудьте о бутербродах с колбасой и свежевыжатых соках натощак – специалисты составили список продуктов, которые не рекомендуют употреблять по утрам на пустой желудок.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на medikforum.ru.
Самый вредный завтрак, по мнению ученых, содержит острые и копченые продукты, которые многие наши сограждане как раз охотно едят по утрам. Речь, в частности, идет о продукции из переработанного мяса, которую часто используют для бутербродов. Но острая и копченая пища плохо действует на слизистую оболочку пищеварительного тракта,и если регулярно завтракать хлебом с колбасой или нарезкой, риск появления воспаления и болей в желудке резко повысится.
Почему не стоит пить натощак свежевыжатые соки? Почти во всех этих соках есть кислоты, стимулирующиевыработку пищеварительных ферментов. Но если в желудке нет пищи, то действие таких ферментов может вызвать тошноту, понос, газообразование.
Также, кстати, не стоит увлекаться питьем воды с лимоном натощак, - такой эксперимент чреват получением ожога пищевода.
Кроме того завтрак не должен содержать десертов. Съеденные на пустой желудок, они спровоцируют выброс в кровь сразу большого количества инсулина. Регулярно начиная свой первый прием пищи с чего-нибудь сладенького, вы «раскачиваете» свою поджелудочную железу и повышаете личный риск диабета.
Читайте также: Назван самый вредный продукт для сердца и сосудов
Помимо того не нужно на голодный желудок пить кофе - этот напиток провоцирует выработку соляной кислоты, раздражающей стенки желудка. Так недалеко до гастрита и язвы.
Забудьте о бутербродах с колбасой и свежевыжатых соках натощак – специалисты составили список продуктов, которые не рекомендуют употреблять по утрам на пустой желудок.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на medikforum.ru.
Самый вредный завтрак, по мнению ученых, содержит острые и копченые продукты, которые многие наши сограждане как раз охотно едят по утрам. Речь, в частности, идет о продукции из переработанного мяса, которую часто используют для бутербродов. Но острая и копченая пища плохо действует на слизистую оболочку пищеварительного тракта,и если регулярно завтракать хлебом с колбасой или нарезкой, риск появления воспаления и болей в желудке резко повысится.
Почему не стоит пить натощак свежевыжатые соки? Почти во всех этих соках есть кислоты, стимулирующиевыработку пищеварительных ферментов. Но если в желудке нет пищи, то действие таких ферментов может вызвать тошноту, понос, газообразование.
Также, кстати, не стоит увлекаться питьем воды с лимоном натощак, - такой эксперимент чреват получением ожога пищевода.
Кроме того завтрак не должен содержать десертов. Съеденные на пустой желудок, они спровоцируют выброс в кровь сразу большого количества инсулина. Регулярно начиная свой первый прием пищи с чего-нибудь сладенького, вы «раскачиваете» свою поджелудочную железу и повышаете личный риск диабета.
Читайте также: Назван самый вредный продукт для сердца и сосудов
Помимо того не нужно на голодный желудок пить кофе - этот напиток провоцирует выработку соляной кислоты, раздражающей стенки желудка. Так недалеко до гастрита и язвы.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
1493
0
Также советуем посмотреть
- Хохот до упаду: свежая порция "убойных" анекдотов
- "Шоб вы жили на одну зарплату": свежая порция искрометного одесского юмора
- В Лисичанске будет проводиться спецоперация
- Коты известного британского певца стали новыми звездами Сети
- Что произошло в Хельсинки
- На Донетчине боевик добровольно сдался полиции
- Смеемся вместе: забавные анекдоты от настоящих мастеров сарказма
- На радость Москве
- Глава британского МИД оконфузился во время визита в Китай
- Футбольные болельщики остроумно "потроллили" украинскую поп-звезду
- GoGlobal: от Нигерии до Черновцов
- "Пропал таракан Олег": свежая подборка "убойных" приколов
- Коллаборанты могут создать единый оппозиционный блок
- "Зато животик какой": в сети смеются над фото с Путиным
- Порошенко має забрати паспорт у Новинського
- Скончался бывший народный депутат Виктор Горбачев
- Психічна атака з Росії
- Курьез дня: кенгуру пытался оседлать детские качели
- В ОБСЕ сообщили подробности о «гумконвое» в Луганске
- Украина начинает переходить в наступление
- "Когда что-то пошло не так": свежая порция забавных приколов
- Все сошли с ума: и зрители, и ведущие
- Улыбка до ушей: веселые анекдоты для любителей тонкого юмора
- "Создали правосека": в Сети стебутся над фото трамвая в Донецке
- Україна повинна вимагати денонсації Будапештського меморандуму
- Пользователи Сети высмеяли фото "перегруженного" Керченского моста
- Для христиан Бог один
- "Я у мамы мастер": свежая подборка забавных фотоприколов
- Много паствы – много денег
- Боевики 30 раз обстреляли украинские позиции, есть раненый
Оставьте свой комментарий