Раздел: Медицина
Медики рассказали, чем полезен рыбий жир и как его принимать
Вегетарианцы тоже должны принимать рыбий жир.
Это слегка забытое название «рыбий жир» было некогда крайне популярно. И ведь не зря — у добавки есть множество полезных свойств. В наши дни его востребованность снова возрастает, ведь многие женщины и мужчины хотят оставаться не только красивыми, но и здоровыми. А именно это и дарует нам рыбий жир.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на medikforum.ru.
«Добавки омега-3 и омега-6 жирных кислот способны помочь при депрессии, СДВГ, гипертонии, боли в суставах, экземе или псориазе», — говорит Well and Good специалист по вопросам питания, доктор медицины Жаклин Шаффер.
Действительно, рыбий жир помогает практически ото всех проблем со здоровьем. Добавку выпускают в двух вида — в капсулах и в жидком. У каждого из них есть свои преимущества. Например, жидкий рыбий жир буквально сразу впитывается, он дешевле, но при этом имеет вкус и запах, которые не каждому приходятся по душе. А вот у инкапсулированного рыбьего жира нет таких недостатков, чем он выгодно отличается от жидкого. В этой статье мы расскажем, чем полезен рыбий жир, кому его следует обязательно включить в рацион и как принимать эту добавку.
Полезные качества рыбьего жира определяются его составом. В нём имеются полиненасыщенные кислоты омега-3 и омега-6. Это самые важные компоненты данной добавки. В ней есть и другие элементы, но их концентрация, по сравнению с омега-3 и омега-6, совершенно незначительна.
Омега-3 позволяет предотвратить развитие сердечно-сосудистых заболеваний, уменьшить количество «плохого» холестерина и снизить риск образования атеросклероза. Также эти кислоты положительно влияют на работу сердца, уменьшают тромбообразование, противостоят развитию аритмии, уменьшают вероятность появления диабета. Кроме того, без омега-3 жирных кислот сложно представить образование клеточных мембран, создание соединительных тканей и миелиновой оболочки нервных волокон.
Рыбий жир полезен в борьбе с лишним весом, не зря ведь его советуют принимать всем худеющим. Дело в том, что он позволяет активнее сжигать насыщенные жиры. Один эксперимент, проведённый австралийскими учёными, доказал пользу рыбьего жира для стройности. Добровольцы принимали по 6 граммов добавки каждый день, занимались по 45 минут в день физической активностью, и в итоге улучшили показатели липидного обмена. Подобных результатов не было у тех, кто принимал подсолнечное масло.
Кстати, его используют и бодибилдеры, так как добавка представляет собой правильный жир. Благодаря рыбьему жиру у спортсменов есть все необходимые компоненты для наращивания мышц.
Благодаря рыбьему жиру улучшается работа головного мозга, повышается способность к обучению. Поэтому людям рекомендуют принимать по одной капсуле в день, чтобы предотвратить деменцию.
Также в рыбьем жире имеются витамины A и D. Последний позволяет снизить нервную возбудимость, склонность к судорогам икроножных мышц, а также улучшает процесс проникновения кальция и фосфора в клетки. Витамин А позволяет улучшить рост и репродукцию клеток кожи, слизистых оболочек, зрительных пигментов. Этот компонент рыбьего жира благотворно сказывается на коже, волосах и ногтях, поэтому всем женщинам рекомендуют не забывать пить рыбий жир.
Кроме того, рыбий жир отлично влияет на женское здоровье. Особенно его полезно пить при болезненных менструациях, а также при осложнениях во время беременности.
Польза рыбьего жира не подвергается сомнениям. Однако у него есть некоторые противопоказания. В частности, если у вас есть подверженность аллергическим реакциям, следует предварительно проконсультироваться с врачом. Также его не стоит пить людям с желчекаменной, мочекаменной болезными, при патологиях щитовидной железы. При повышенном содержании кальция и витамина D в организме также стоит отказаться от идеи принимать жир.
По идее принимать рыбий жир нужно каждому. Дело в том, что человеческий организм не способен производить омега-3 жирные кислоты (а это ведь главный компонент добавки) самостоятельно. Важно получать этот элемент, причём можно делать это из обычной пищи. Но тогда вам потребуется съедать не меньше трёх-четырёх порций рыбы в неделю. А дополнения в виде рыбьего жира не будут лишними.
Также омега-3 можно получать из льняного масла, семян чиа или льняных семечек. Но всё равно, по словам диетологов, наилучшим источником этих кислот является рыбий жир.
Дело в том, что в рыбьем жире есть EPA (полиненасыщенные жирные кислоты) и DHA (докозагексаеновая кислота), которые связаны с наибольшим влиянием на состояние здоровья. Несмотря на то, что в семенах есть альфа-линоленовая кислота (ALA), которая должна разрушаться в организме на EPA и DHA, только до 10 процентов этой кислоты действуют таким образом. Таким образом, нужно съесть огромное количество семян, чем от куска рыбы или рыбьего жира.
Читайте также: Врачи рассказали, действительно ли рыбий жир так полезен
Вегетарианцы тоже должны принимать рыбий жир, но из водорослей.
Чтобы знать дозировку рыбьего жира, нужно отталкиваться от количества EPA и DHA в добавке. Должно быть не меньше 1 000 в сумме двух показателей. Если их меньше, то пользу от такого рыбьего жира вы вряд ли получите. Если есть большие проблемы со здоровьем, то показатель должен быть ещё выше, но не более 2 000 в день, так как это может вызвать диарею, тошноту и другие побочные эффекты.
Приём рыбьего жира должен быть ежедневным. Причём лучше делать это с утра, так будет больше польза.
Это слегка забытое название «рыбий жир» было некогда крайне популярно. И ведь не зря — у добавки есть множество полезных свойств. В наши дни его востребованность снова возрастает, ведь многие женщины и мужчины хотят оставаться не только красивыми, но и здоровыми. А именно это и дарует нам рыбий жир.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на medikforum.ru.
«Добавки омега-3 и омега-6 жирных кислот способны помочь при депрессии, СДВГ, гипертонии, боли в суставах, экземе или псориазе», — говорит Well and Good специалист по вопросам питания, доктор медицины Жаклин Шаффер.
Действительно, рыбий жир помогает практически ото всех проблем со здоровьем. Добавку выпускают в двух вида — в капсулах и в жидком. У каждого из них есть свои преимущества. Например, жидкий рыбий жир буквально сразу впитывается, он дешевле, но при этом имеет вкус и запах, которые не каждому приходятся по душе. А вот у инкапсулированного рыбьего жира нет таких недостатков, чем он выгодно отличается от жидкого. В этой статье мы расскажем, чем полезен рыбий жир, кому его следует обязательно включить в рацион и как принимать эту добавку.
Полезные качества рыбьего жира определяются его составом. В нём имеются полиненасыщенные кислоты омега-3 и омега-6. Это самые важные компоненты данной добавки. В ней есть и другие элементы, но их концентрация, по сравнению с омега-3 и омега-6, совершенно незначительна.
Омега-3 позволяет предотвратить развитие сердечно-сосудистых заболеваний, уменьшить количество «плохого» холестерина и снизить риск образования атеросклероза. Также эти кислоты положительно влияют на работу сердца, уменьшают тромбообразование, противостоят развитию аритмии, уменьшают вероятность появления диабета. Кроме того, без омега-3 жирных кислот сложно представить образование клеточных мембран, создание соединительных тканей и миелиновой оболочки нервных волокон.
Рыбий жир полезен в борьбе с лишним весом, не зря ведь его советуют принимать всем худеющим. Дело в том, что он позволяет активнее сжигать насыщенные жиры. Один эксперимент, проведённый австралийскими учёными, доказал пользу рыбьего жира для стройности. Добровольцы принимали по 6 граммов добавки каждый день, занимались по 45 минут в день физической активностью, и в итоге улучшили показатели липидного обмена. Подобных результатов не было у тех, кто принимал подсолнечное масло.
Кстати, его используют и бодибилдеры, так как добавка представляет собой правильный жир. Благодаря рыбьему жиру у спортсменов есть все необходимые компоненты для наращивания мышц.
Благодаря рыбьему жиру улучшается работа головного мозга, повышается способность к обучению. Поэтому людям рекомендуют принимать по одной капсуле в день, чтобы предотвратить деменцию.
Также в рыбьем жире имеются витамины A и D. Последний позволяет снизить нервную возбудимость, склонность к судорогам икроножных мышц, а также улучшает процесс проникновения кальция и фосфора в клетки. Витамин А позволяет улучшить рост и репродукцию клеток кожи, слизистых оболочек, зрительных пигментов. Этот компонент рыбьего жира благотворно сказывается на коже, волосах и ногтях, поэтому всем женщинам рекомендуют не забывать пить рыбий жир.
Кроме того, рыбий жир отлично влияет на женское здоровье. Особенно его полезно пить при болезненных менструациях, а также при осложнениях во время беременности.
Польза рыбьего жира не подвергается сомнениям. Однако у него есть некоторые противопоказания. В частности, если у вас есть подверженность аллергическим реакциям, следует предварительно проконсультироваться с врачом. Также его не стоит пить людям с желчекаменной, мочекаменной болезными, при патологиях щитовидной железы. При повышенном содержании кальция и витамина D в организме также стоит отказаться от идеи принимать жир.
По идее принимать рыбий жир нужно каждому. Дело в том, что человеческий организм не способен производить омега-3 жирные кислоты (а это ведь главный компонент добавки) самостоятельно. Важно получать этот элемент, причём можно делать это из обычной пищи. Но тогда вам потребуется съедать не меньше трёх-четырёх порций рыбы в неделю. А дополнения в виде рыбьего жира не будут лишними.
Также омега-3 можно получать из льняного масла, семян чиа или льняных семечек. Но всё равно, по словам диетологов, наилучшим источником этих кислот является рыбий жир.
Дело в том, что в рыбьем жире есть EPA (полиненасыщенные жирные кислоты) и DHA (докозагексаеновая кислота), которые связаны с наибольшим влиянием на состояние здоровья. Несмотря на то, что в семенах есть альфа-линоленовая кислота (ALA), которая должна разрушаться в организме на EPA и DHA, только до 10 процентов этой кислоты действуют таким образом. Таким образом, нужно съесть огромное количество семян, чем от куска рыбы или рыбьего жира.
Читайте также: Врачи рассказали, действительно ли рыбий жир так полезен
Вегетарианцы тоже должны принимать рыбий жир, но из водорослей.
Чтобы знать дозировку рыбьего жира, нужно отталкиваться от количества EPA и DHA в добавке. Должно быть не меньше 1 000 в сумме двух показателей. Если их меньше, то пользу от такого рыбьего жира вы вряд ли получите. Если есть большие проблемы со здоровьем, то показатель должен быть ещё выше, но не более 2 000 в день, так как это может вызвать диарею, тошноту и другие побочные эффекты.
Приём рыбьего жира должен быть ежедневным. Причём лучше делать это с утра, так будет больше польза.
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