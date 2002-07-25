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Раздел: Медицина  
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Медики рассказали, какие продукты нельзя давать ребенку на завтрак

Медики рассказали, какие продукты нельзя давать ребенку на завтракИзбыток инсулина способствует отложению жира.

Нередко мамы собирают ребенка в садик или школу и готовят им завтрак на скорую руку. Однако жареные тосты или сухие завтраки не принесут никакой пользы для малыша.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.

Не стоит давать ребенку сухие завтраки, пишет портал "Наша Мама".

Несмотря на то, что это быстро и вкусно, в этом продукте содержится большое количество сахара и мало клетчатки. Попробуйте заменить это на омлет с овощами.

Цитрусовые раздражают желудок, а натощак их пить еще более опасно. Не давайте ребенку соки утром, замените это травяным чаем.

Фрукты и овощи не могут быть самостоятельным завтрак для детей, некоторые из них могут образовать желудочный камень. Попробуйте приготовить овощной суп.

Кисломолочные напитки утром не то, что вредны, скорее всего, не принесут никакой пользы. Давать йогурт малышу нужно через полчаса после завтрака.

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Большое количество инсулина способно вызвать вредные углеводы, содержащиеся в хлебе. Избыток инсулина способствует отложению жира. Взамен дайте ребенку натуральные батончики из сухофруктов, меда и злаков.

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 Теги: Медики, жир, дети, завтрак

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Сегодня, 22:29 » Автор: Едгар Букмирза
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