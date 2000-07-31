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Раздел: Медицина  
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Ученые рассказали, чем полезен ананасовый сок

Ученые рассказали, чем полезен ананасовый сок Ананасовый сок лечит кожу и улучшает зрение.

Польза для здоровья кожи. Ананасовый сок содержит витамин С и бета-каротин. Эти антиоксиданты участвуют в борьбе с повреждениями кожи, вызванными солнечным облучением и загрязнением, уменьшают выраженность морщин и улучшают общее состояние кожи, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Healthy Style.

Витамин С также участвует в формировании коллагена — основного белка организма, что придает коже прочность и эластичность.

Глаза. Исследование с участием 1000 пар близнецов из Великобритании показало, что употребление продуктов, богатых витамином С, связано со снижением риска развития катаракты в 3 раза. Известно, что внутриглазная жидкость содержит витамин С.

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Поэтому продукты с высоким содержанием этого вещества (например ананасовый сок) могут предотвращать нарушения, приводящие к развитию катаракты.
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 Теги: ананасовый сок, польза

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Сегодня, 00:30 » Автор: Евгений Шевченко
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