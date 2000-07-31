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Раздел: Медицина  
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Врачи рассказали о пользе жвачки

Врачи рассказали о пользе жвачки Жевательная резинка может быть полезна для организма человека.

С ее помощью можно улучшить процесс пищеварения и укрепить зубную эмаль, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Healthy Style.

Ученые напомнили, что первые жвачки появились в Греции и Индии. В те далекие времена люди понимали, что она помогает человеку переварить пищу. Сейчас жвачки производят из синтетических полимеров с добавлением разных пищевых компонентов.

Врачи отмечают, что жевательную резинку нельзя жевать при наличии воспаленной формы пародонтита или пародонтоза.

При этом нельзя ее жевать и на голодный желудок. После еды этот процесс не должен превышать 15 минут. В противном случае жевательная резинка может повлиять на развитие язвы желудка или гастрита.

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Но есть соблюдать меры предосторожности, то жвачка поможет пищеварению и улучшит зубную эмаль.
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 Теги: жевачка, польза

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Сегодня, 01:39 » Автор: Евгений Шевченко
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