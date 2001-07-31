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В красках для волос выявили смертельно опасный компонент

В красках для волос выявили смертельно опасный компонент

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Врачи объяснили причины появления ранней седины Образование седины – это результат процесса обесцвечивания волос из-за утраты пигментов, которые отвечают за окрашивание волос в определенный цвет