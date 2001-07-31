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Раздел: Медицина  
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В красках для волос выявили смертельно опасный компонент

В красках для волос выявили смертельно опасный компонент В состав краски входят вредные синтетические вещества.

Современное окрашивание волос – это бесконечно многогранные возможности для тех, кто решил изменить свой стиль. Но так ли оно безопасно для здоровья? Гипотезу о том что частое окрашивание волос приводит к развитию рака подтвердило последнее исследование, проведенное британскими учеными из клиники Princess Grace Hospital, расположенной в Лондоне, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии.

Результаты работы, которой руководил профессор Кефан Мокбел, обнародовали на страницах издания The Times.

Ранее ученые выдвигали теорию о связи частого окрашивания волос с развитием рака молочных желез, однако подтверждение было найдено лишь недавно.

Уровень риска существенно увеличивается не менее, чем на 14%, если женщины подвергают свои волосы процедуре окрашивания шесть раз в год.

В рамках эксперимента специалисты проанализировали данные из историй болезни пациенток, страдающих от данного типа онкологического заболевания, придя к выводу о вредоносности синтетических веществ, входящих в состав краски для волос.

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Они выявили, что эпителиальная ткань кожи головы способна впитывать эти токсичные вещества, накапливая их при регулярном окрашивании, и в итоге это грозит представительницам слабого пола раком груди.
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 Теги: окрашивание волос, риск

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Сегодня, 03:14 » Автор: Евгений Шевченко
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