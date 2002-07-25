Врачи объяснили, как распознать тепловой удар

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Жаркое лето – это не только море, загар и множество других приятных моментов, но и вполне реальные опасности для здоровья.

Жаркая погода опасна тем, что привести к тепловому и солнечному удару. Это не только неприятное явление, но и опасное и может привести в неожиданным последствиям для вашего организма. Не все знают, что такое тепловой удар. А своего врага нужно знать в лицо и уметь распознать, и главное – вовремя. Тепловой удар – это перегрев