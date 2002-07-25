Раздел: Медицина
Медики рассказали, какой вред организму наносят тушеные овощи
Такая пища вредна для зубов.
Овощи принято считать полезной пищей для здоровья, однако если их жарить или тушить, можно нанести вред здоровью зубов, сообщили шотландские исследователи, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Healthy Style.
В ходе эксперимента специалисты выяснили, что овощи, приготовленные путем поджаривания или тушения, содержат в большой концентрации кислоты, способствующие развитию кариеса.
Ученые установили, что наиболее вредят здоровью зубов жареные баклажаны, кабачки и отварная паприка.
Читайте также: Врачи объяснили, как распознать тепловой удар
Здоровье зубов влияет на состояние здоровья в общем, поэтому содержать ротовую полость необходимо в порядке, подчеркнули эксперты.
Овощи принято считать полезной пищей для здоровья, однако если их жарить или тушить, можно нанести вред здоровью зубов, сообщили шотландские исследователи, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Healthy Style.
В ходе эксперимента специалисты выяснили, что овощи, приготовленные путем поджаривания или тушения, содержат в большой концентрации кислоты, способствующие развитию кариеса.
Ученые установили, что наиболее вредят здоровью зубов жареные баклажаны, кабачки и отварная паприка.
Читайте также: Врачи объяснили, как распознать тепловой удар
Здоровье зубов влияет на состояние здоровья в общем, поэтому содержать ротовую полость необходимо в порядке, подчеркнули эксперты.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
46
0
Также советуем посмотреть
- Спортивный комментатор оконфузился в прямом эфире
- Курьез дня: шведы устроили бассейн в затопленном подземном переходе
- Российская актриса пополнила базу «Миротворца»
- Настоящий профи: житель Монголии установил необычный рекорд
- Украина проиграла в торговом споре с Россией
- "Красная армия на страже": американцы знатно "потроллили" Трампа
- Украина закажет рекламу в мировых СМИ
- Хохот до упаду: свежая порция "убойных" анекдотов
- "Шоб вы жили на одну зарплату": свежая порция искрометного одесского юмора
- В Лисичанске будет проводиться спецоперация
- Коты известного британского певца стали новыми звездами Сети
- Что произошло в Хельсинки
- На Донетчине боевик добровольно сдался полиции
- Смеемся вместе: забавные анекдоты от настоящих мастеров сарказма
- На радость Москве
- Глава британского МИД оконфузился во время визита в Китай
- Футбольные болельщики остроумно "потроллили" украинскую поп-звезду
- GoGlobal: от Нигерии до Черновцов
- "Пропал таракан Олег": свежая подборка "убойных" приколов
- Коллаборанты могут создать единый оппозиционный блок
- "Зато животик какой": в сети смеются над фото с Путиным
- Порошенко має забрати паспорт у Новинського
- Скончался бывший народный депутат Виктор Горбачев
- Психічна атака з Росії
- Курьез дня: кенгуру пытался оседлать детские качели
- В ОБСЕ сообщили подробности о «гумконвое» в Луганске
- Украина начинает переходить в наступление
- "Когда что-то пошло не так": свежая порция забавных приколов
- Все сошли с ума: и зрители, и ведущие
- Улыбка до ушей: веселые анекдоты для любителей тонкого юмора
Оставьте свой комментарий