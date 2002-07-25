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Раздел: Медицина  
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Медики рассказали, какой вред организму наносят тушеные овощи

Медики рассказали, какой вред организму наносят тушеные овощи Такая пища вредна для зубов.

Овощи принято считать полезной пищей для здоровья, однако если их жарить или тушить, можно нанести вред здоровью зубов, сообщили шотландские исследователи, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Healthy Style.

В ходе эксперимента специалисты выяснили, что овощи, приготовленные путем поджаривания или тушения, содержат в большой концентрации кислоты, способствующие развитию кариеса.

Ученые установили, что наиболее вредят здоровью зубов жареные баклажаны, кабачки и отварная паприка.

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Здоровье зубов влияет на состояние здоровья в общем, поэтому содержать ротовую полость необходимо в порядке, подчеркнули эксперты.
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 Теги: овощи, зубы

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Сегодня, 07:55 » Автор: Евгений Шевченко
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