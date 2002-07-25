» » Врачи рассказали, как получить максимальную пользу от чеснока
Раздел: Медицина  
0

Врачи рассказали, как получить максимальную пользу от чеснока

Врачи рассказали, как получить максимальную пользу от чеснока
В чем польза чеснока?

Вследствие повышенного интереса ученых к теме влияния диеты на состояние здоровья появляется все больше и больше данных о ценности пищевых продуктов ежедневного употребления. При этом некоторые из тех, которые мы привыкли использовать изо дня в день, не задумываясь об их свойствах, обладают гораздо большим, нежели просто хорошими вкусовыми качествами, передает Хроника.инфо со ссылкой на Аптека.ua.

Например, чеснок, который присутствует практически в любой кухне мира, является одним из таких суперпродуктов, относящийся к семейству Амариллисовые (Amaryllidaceae), которое также включает лук и лук-порей. Чеснок содержит ряд соединений, которые обеспечивают его оздоровительные эффекты, а также острый аромат. Эти многочисленные соединения содержат антиоксиданты и аллицин, которые обладают антибактериальными свойствами, сообщают исследователи.

Согласно широкомасштабным исследованиям чеснок может, по-видимому, улучшить иммунитет и здоровье сердца, снизить уровень триглицеридов и общего холестерина.

Читайте также: Как извлечь максимальную пользу из катания на велосипеде
Чтобы получить максимальную пользу от продукта, нарежьте или раздавите свежий чеснок — это ускорит процесс образования и активации его активных веществ. Подождите 5–10 мин до употребления в пищу или использования в приготовлении блюд, особенно если будете смешивать его с кислой пищей, такой как лимонный сок.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: чеснок, польза

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 12:12 » Автор: Алена Шимко
     1176
     0

Похожие новости по теме

Врачи рассказали об уникальных свойствах жаренного чеснока Врачи рассказали об уникальных свойствах жаренного чеснока

Это блюдо способствует похудению и оздоровлению.

Врачи объяснили, кому нужно есть лук и чеснок Врачи объяснили, кому нужно есть лук и чеснок

Чеснок считается одним из самых полезных овощей в мире

Как извлечь максимальную пользу из катания на велосипеде Как извлечь максимальную пользу из катания на велосипеде

Ученые рассказали, когда лучше всего ездить на велосипеде.

Ученые рассказали о неизвестных ранее свойствах чеснока Ученые рассказали о неизвестных ранее свойствах чеснока

Чеснок является очень полезным продуктом и даже не совсем приятный запах не должен вас останавливать, чтобы есть его.

Молодой чеснок не только полезен, но и порой бывает вредным Молодой чеснок не только полезен, но и порой бывает вредным

Пришла пора пахучего молодого чеснока, узнаем о его пользе и вреде для здоровья.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх