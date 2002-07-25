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Раздел: Медицина  
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Что нужно и не нужно делать, чтобы избежать варикоза

Что нужно и не нужно делать, чтобы избежать варикозаПо статистке, варикозное расширение вен на ногах встречается у 30% взрослых людей, и чаще всего – у женщин.

Читай, что нужно и не нужно делать, чтобы сохранить здоровье и красоту ног на долгие годы, передает Хроника.инфо со ссылкой на Сosmo.

1. Выбирай правильную обувь. Оставь высокие каблуки для походов в ресторан, а на прогулку выбирай более удобную обувь, чтобы не нарушать кровообращение в ногах, и как следствие, заработать варикоз. Также, носи обувь только правильного размера и подходящую тебе по ширине стопы.

2. Избавься от привычки сидеть нога на ногу. Такая поза усугубляет и без того затрудненный кровоток и пережимает сосуды. К тому же, еще и провоцирует появление целлюлита.

3. Почаще делай разминку. Если у тебя сидячая работа, чаще вставай из-за стола, прогуливайся и делай легкую разминку.

4. Не медли. Если неожиданно у тебя начали появляться неприятные симптомы (отечность, боль, тяжесть в ногах), не откладывай визит к врачу.

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5. Если варикоз уже развился, не носи тяжести, это только усугубит болезнь.
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 Теги: варикоз, советы, здоровье, ноги

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Сегодня, 17:41 » Автор: Алена Шимко
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